FİNANS

"Esnaf yemek kartı düzenlemesinden memnun"

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Lokantacı esnaf yeni yemek kartı düzenlemesinden memnun" - "Kart şirketleri yüksek komisyonlar, bakım bedeli gibi birçok farklı ücretle esnafı mağdur ediyordu, uygulamayla artık adil bir ortam oluşacağına inanıyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, lokantacı esnafın, yeni yemek kartı düzenlemesinden memnun olduğunu belirterek, "Kart şirketleri yüksek komisyonlar, bakım bedeli gibi birçok farklı ücretle esnafı mağdur ediyordu, uygulamayla artık adil bir ortam oluşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yemek kartında alınacak komisyonların yüzde 6'yı geçemeyecek olmasının esnafı memnun ettiğini bildirdi.

Yemek kartı piyasasında, kart şirketlerince daha önce alınan komisyonlarla esnafın mağdur edildiğinin altını çizen Palandöken, "Kart şirketleri yüksek komisyonlar, bakım bedeli gibi birçok farklı ücretle esnafı mağdur ediyordu, uygulamayla artık adil bir ortam oluşacağına inanıyoruz. Lokantacı esnaf yeni yemek kartı düzenlemesinden memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, 4 milyona yakın yemek kartı kullanıcısı bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu yemek kartları 200 binin üzerinde noktada geçerli. Kullanıcı sayısı arttıkça oranların düşmesi, esnafın daha çok kazanması gerekirken tam tersi olmaya başlamıştı. Yemek kartı şirketleri yüzde 12'ye varan komisyonlarla esnaftan daha çok kazanır hale gelmişti. Ödemesi gereken birçok kalem olan esnafın bu şekilde karlılığı düşüyordu. Artık bu mağduriyet giderildi." ifadelerini kullandı.

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Bendevi Palandöken tesk yemek kartı yemek kartı düzenlemesi

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