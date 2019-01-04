"Esnaf yeni destek paketini bekliyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerinde çalışıldığını açıkladığı yeni destek paketini beklediğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi ve Bağ-Kur'lunun prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi başta olmak üzere birçok konuda iyileştirme istediklerini ifade etti.

2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın büyük bir heyecanla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek paketini beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılması, çıraklıkta geçen sürelerin emekliliğe sayılması, sıfır faizli can suyu kredisi verilmesi, sicil affı çıkarılması ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi önemli konuların bu pakete girmesini bekliyoruz."

