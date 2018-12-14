Esnafa siciline bağımsızlık güvencesi

Esnaf ve sanatkarın aynı meslek kolu ile ilgili birden fazla iş yeri açması halinde, açılan diğer iş yerlerinin şube olarak sicile tescil ettirilmesine imkan sağlandı.

Ticaret Bakanlığının Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, esnaf ve sanatkarlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Yapılan düzenlemeyle, sicil teşkilat yapısına sicil bürosu dahil edilerek esnaf ve sanatkarların sicil hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı. Sicil müdürlerinin yokluğunda sicil işlemlerinin sekteye uğramaması için, sicil müdür yardımcısı atanması ilk defa zorunlu kılındı. Yine sicil müdürüne ne zaman ve kim tarafından vekalet edileceği ve vekalet süresi düzenlendi.

Sicilin bağımsızlığı müessesesi güvence altına alınırken, sicile bakanlık dışında hiçbir merci tarafından emir ve talimat verilemeyeceği hükme bağlandı.

Sicilin aleniyeti, bilgi ve belge inceleyebilmenin koşulları ayrıntılı olarak hükme bağlanırken, yönetmeliğin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlulaştırılması sağlandı.