Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Hayati Aydemir, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstererek "Esnafımız bugün itibarıyla önü alınmış, sekteye uğratılmış bu hain girişim karşısında dirayetlerini kaybetmeden alışverişlerini sürdürsün, stokçulara fırsat vermesin." dedi.

Hayati Aydemir, Ağrı ESOB'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geçirdiği bu sancılı süreci birlik ve beraberlik içinde atlatacak güce sahip olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı öncesi esnaf ve katılımcılara erdemli duruşlarından dolayı teşekkür eden Aydemir, "Dış mihraklar aracılığıyla son bir haftadır döviz kuru üzerinden halkımız demoralize edilmek istenmekte, piyasalarda belirsizlik sendromu yaşatılarak korkutulmak istenmektedir. Ancak gece yarılarında dış odaklı yapılan müdahaleler sebebiyle değişen kur, suni bir yükselişten ibarettir ve inşallah milletimiz basiretli duruşu ile bu badireyi de atlatacak ferasettedir." diye konuştu.

Aydemir, Kurban Bayramı arifesinde şer güçlerin suni provokasyonları karşısında morallerini bozmayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti: