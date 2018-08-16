FİNANS

Esnafa "stokçulara fırsat vermeyin" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Ağrı ESOB Başkanı Hayati Aydemir: - "Gece yarılarında dış odaklı yapılan müdahaleler sebebiyle değişen kur, suni bir yükselişten ibarettir ve inşallah milletimiz basiretli duruşu ile bu badireyi de atlatacak ferasettedir" - "Esnafımız bugün itibarıyla önü alınmış, sekteye uğratılmış bu hain girişim karşısında dirayetlerini kaybetmeden alışverişlerini sürdürsün, stokçulara fırsat vermesin"

Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Hayati Aydemir, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstererek "Esnafımız bugün itibarıyla önü alınmış, sekteye uğratılmış bu hain girişim karşısında dirayetlerini kaybetmeden alışverişlerini sürdürsün, stokçulara fırsat vermesin." dedi.

Hayati Aydemir, Ağrı ESOB'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geçirdiği bu sancılı süreci birlik ve beraberlik içinde atlatacak güce sahip olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı öncesi esnaf ve katılımcılara erdemli duruşlarından dolayı teşekkür eden Aydemir, "Dış mihraklar aracılığıyla son bir haftadır döviz kuru üzerinden halkımız demoralize edilmek istenmekte, piyasalarda belirsizlik sendromu yaşatılarak korkutulmak istenmektedir. Ancak gece yarılarında dış odaklı yapılan müdahaleler sebebiyle değişen kur, suni bir yükselişten ibarettir ve inşallah milletimiz basiretli duruşu ile bu badireyi de atlatacak ferasettedir." diye konuştu.

Aydemir, Kurban Bayramı arifesinde şer güçlerin suni provokasyonları karşısında morallerini bozmayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bayramımızı bayram tadında yaşamaya devam edeceğiz. Türk halkı kurbanlarını kesecek, bayram alışverişini gönlünce yapacak ve piyasalarda ekonomik durgunluğa mahal vermeyerek yaratılmak istenen suni çalkalanmanın yolunu kesecektir. Esnafımız bugün itibarıyla önü alınmış, sekteye uğratılmış bu hain girişim karşısında dirayetlerini kaybetmeden alışverişlerini sürdürsün, stokçulara fırsat vermesin. Vatandaşlarımız gönüllerince bayram hazırlıklarını yapsın, çocuklarını sevindirsin, kurban ibadetine sırt dönmesin. Mümkün olduğunca yerli üretime destek vererek ülkemiz ekonomisinde destek sağlasın."

Türk ekonomisine yönelik oyunların önüne geçileceğine işaret eden Aydemir, vatandaşların bayramını kutladı.

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Ağrı Ağrı ESOB Ağrı ESOB Başkanı Hayati Aydemir Ağrı’da döviz kurlarının yükselişine tepki Basın açıklaması

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