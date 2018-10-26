FİNANS

Esnafa yurt dışı gezisi desteği

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

TESK ile KOSGEB iş birliğiyle esnafa, sektörel gelişmeleri takip etmesi için yurt dışı iş gezisi desteği sağlanacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle esnafa, sektörel gelişmeleri takip etmesi ve kendini geliştirmesi için yurt dışı iş gezisi desteği verilecek.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklama ile esnafa sağlanacak yurt dışı iş gezisi desteği hakkında değerlendirmede bulundu.

KOSGEB tarafından verilen yurt dışı iş gezisi desteğinin TESK iş birliğiyle gerçekleşeceğini aktaran Palandöken, en az 10 esnaf ve sanatkarın katılım sağlayacağı gezi için KOSGEB'in belirlediği kriterler çerçevesindeki başvuruları konfederasyon olarak değerlendireceklerini belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarın bu destekten azami ölçüde yararlanması için gerekli yönlendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Gezi desteğinin şartlarına ilişkin de bilgi veren Palandöken, şunları kaydetti:

"Gezi programında, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan fuarlar listesinde yer alan bir fuara ziyaretin yer alması gerekiyor. Bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleşmesi durumunda, meslek kuruluşları ile toplantı ya da sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları ile görüşmelerden en az birinin gerçekleşmesi önem taşıyor."

Bu destekle yurt dışında konaklama, ulaşım, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri ve iş gezisi programı ile ilgili tercüme ve rehberlik hizmetlerinin yüzde 60'ının karşılandığını belirten Palandöken, her yurt dışı iş gezisi için gidilecek ülkeye göre işletme başına 5 bin ya da 3 bin lira destek sağlandığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

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