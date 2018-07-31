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"Esnafımız yapılandırma fırsatını çok iyi değerlendirmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnafımız yapılandırma fırsatını çok iyi değerlendirerek vergi, prim ve benzeri diğer borçlarını yapılandırmada geç kalmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız yapılandırma fırsatını çok iyi değerlendirerek vergi, prim ve benzeri diğer borçlarını yapılandırmada geç kalmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bugün itibarıyla sona erecek "Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hükümlerinden yararlanma süresinin 27 Ağustos'a kadar uzatılmasının esnaf ve sanatkar açısından sevindirici olduğunu bildirdi.

Uzatılması konusunda daha önce kendilerinin de talepleri olduğunu anımsatan Palandöken, "Esnafımız yapılandırma fırsatını çok iyi değerlendirerek vergi, prim ve benzeri diğer borçlarını yapılandırmada geç kalmamalı. Öte yandan daha önceki yapılandırmalardan yararlananların da bu son kanundan faydalanmaları konusunda bir hak tanınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

PALANDÖKEN, “ESNAFIMIZ YAPILANDIRMA FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİ”

-“BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI ESNAF İÇİN OLUMLU BİR KARAR”

-“27 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR ESNAFIMIZ BORCUNU YAPILANDIRABİLİR”

ANKARA- Kamuya ait borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin 27 Ağustos’a kadar uzatılmasının esnaf ve sanatkar açısından olumlu olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız bu fırsatı çok iyi değerlendirerek vergi, prim ve benzeri diğer borçlarını yapılandırmalı. Başvuru süresinin uzatılması esnaf ve sanatkarımız açısından sevindirici” dedi.

-“BAŞVURULARIN UZATILAMASI ESNAF VE SANATKARIN YARARINA”

7143 sayılı Kanunla getirilen vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılmasını öngören kanunun başvuru süresinin uzatılmasını sevindirici bulan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “31 Temmuz itibariyle sona erecek olan yeniden yapılandırmanın başvuru süresi, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 27 Ağustos Pazartesi tarihine kadar uzatıldı. Daha önce talep ettiğimiz gibi, başvuru süresinin bir ay kadar uzatılması esnaf ve sanatkarımızın yararına olacaktır. Esnaf ve sanatkarımız bu fırsatı çok iyi değerlendirerek vergi borçlarını yapılandırmak için gereken süreyi çok iyi değerlendirmeli. Öte yandan daha önceki yapılandırma kanunlarından yararlananların da bu son kanundan yararlanmaları konusunda bir hak tanınmalı” diye konuştu.

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