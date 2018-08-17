Esnafın bayram hareketliliği beklentisi

"Ülke genelinde 100 bini aşkın kasap, kurbanlarımızı kesmek için son hazırlıklarını yaparak bayramı bekliyorlar. Halkımız kurbanlarını yaşadığı semtte güvenilir kasaplara kestirerek derilerini ziyan ettirmemeli. Merdivenaltı tatlı, börek ve çikolatadan uzak durun ve mahallenizin pastanesine gidin. Tüm bıçak bileyicilerimiz hazırlıklarını tamamladı, halkımızı bekliyorlar. Bayramlar esnafımız için her zaman sevinç kaynağı olmuştur. Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 9 gün olması sebebiyle büyükşehirlerden ziyade küçük illerimizde yaşanacak bir hareketlilik olacak.

Kurban Bayramı sebebiyle ikram edilecek ürünlerde güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları dile getirdi:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülke genelindeki konfeksiyoncusundan terzisine, bakkalından manavına, fırıncısından kasabına tüm esnafın bayram için hazırlıklarını tamamlandığını söyledi.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Kurban Bayramı öncesi başta gıda ve giyim olmak üzere birçok sektörde hareketlilik bekleniyor.

"Fiyatlar düştü, yüzde 50-60'a varan indirimler var. Tüketiciler bunu değerlendirsin. Serisi bozulmayan, yeni model kaliteli ürünler indirime girdi. Alışveriş yapacak olanların bu ürünlerdeki indirimi değerlendirmesini öneriyorum. Bu indirimlerden Kurban Bayramı için alışveriş yapacak olanlar da yararlanırsa satışlarımız iyi olacak. Hem yaz tatili için alışveriş ihtiyacı hem de bayram için kıyafet ihtiyacı dolayısıyla piyasanın hareketleneceğini umuyoruz."

Kurban Bayramı'nın yaz tatiliyle aynı döneme denk gelmesinden dolayı satışlarının yüksek olacağını ve cirolarında artış beklediklerini ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

Emeklilere bayramda bin lira ikramiye verilmesinin bu yıl kurban kesiminden konfeksiyoncusuna, pastacısından taksicisine yaklaşık 200'e yakın sektöre olumlu yansıyacağına dikkati çeken Palandöken, "Bu da piyasalarda rahatlama ve haraketlilik meydana getirecek. Geçen yıla göre bu yıl Kurban Bayramı'nda cirolarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış beklentimiz var. Bayram ikramiyeleri piyasalara olumlu yansıma yapacağından esnafımıza olumlu yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice de Kurban Bayramı'nda daha çok kurbanlıkların öne çıktığını, tatlı, şeker ve çikolatanın ikinci planda kaldığını söyledi.

Yenice, bayramda tüketicileri ucuz ürünleri tercih edip sağlıklarından olmamaları konusunda uyararak, "Bir mamul, kilosu 50-60 liraya satılması gerekirken 10-15 liraya satılıyorsa bunda mutlaka bir anormallik vardır. Ucuz bir ürünü tüketip o anda ağzınız tatlanabilir fakat daha sonrasında sağlığınızdan olabilirsiniz. Ucuza tatlı yediğinizi zannetmeyin, aslında zehir yiyorsunuz. Kayıtlı iş yerlerinin ürettiği mamulleri tüketmek en doğru olanı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yunus Murt, tatil için planlamasını yapmamış-yapamamış son dakikacıların kaldığını söyledi.

Murt, "Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması olumlu etki yarattı. Genel olarak birçok sorunu olan acentelerin biraz da olsa yüzünü güldürdü." dedi.

