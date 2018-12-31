Esnafın yemek kartı 20 bin iş yerine ulaştı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yemek kartı "Yemekmatik", kısa sürede 20 bin üye iş yerine ulaştı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokantacı esnafının daha çok kazanması için yemek kartında ilk olarak komisyon miktarını indirdiklerini söyledi.

Komisyon miktarını indirdikten sonra yerli ve milli bir yemek kartı tasarladıklarını, yaklaşık 2 ay önce Yemekmatik'i çıkarttıklarını anlatan Yenice, kartın kısa sürede bilinirliliğini sağladıklarını ifade etti.

Yemekmatik üyeliğine talebin beklenenin üstünde olduğunu aktaran Yenice, "Bizim 3 aylık hedefimiz 20 bin üye iş yeriydi ancak bu hedefi 2 ayda yakaladık. 2019 sonuna kadar 130 bin hedefimiz var. Onu da beklentilerimizin çok ötesinde erken yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

- Kullanıcı sayısı artıyor

Yenice, sadece üyeleri değil, başka sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da kartı tercih etmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti: