İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan "Yemekmatik", ilk bir haftada bini aşkın üye iş yerinde kullanılmaya başlandı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemek kartlarının 25 yıldır esnafın sorunu olduğunu belirtti.

Federasyonun girişimleriyle yemek kartlarındaki komisyon oranını düşürdüklerini ama bunun da çözüm olmadığını dile getiren Yenice, şöyle konuştu:

"Ortadaki sorunu tamamen kaldırmak ve yabancı firmaların tekelini kırmak için yaklaşık 5 yıldır çalışma yapıyorduk ve uzun uğraşlar sonunda da bunu başardık. Daha sonra sermayesi, işletimi ve altyapısı tamamen yerli olan 'Yemekmatik'i kullanıma sunduk. Bu sadece bir yemek kartı değil çünkü bu yemek kartları sadece komisyonlarıyla değil komisyonlarının dışında ödeme şekilleri ve post makinelerini kullandırma bedeli ve bunun dışında birtakım data bedelleri adı altında esnafımıza çok ciddi bir yük yüklüyordu. Bizim kartımız ve kullanım şekli bunların hepsini ortadan kaldırıyor."