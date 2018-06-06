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Esnafın yeni dönemden beklentileri

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnaf ve sanatkarların Türkiye'de ilk kez uygulanacak yeni yönetim sisteminden beklentisi var" - "Finansman, kredi gibi destek ve teşvik programlarında esnaf ve sanatkara daha çok yer verilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın Türkiye'de 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez uygulanacak yeni yönetim sisteminden büyük beklentileri olduğunu belirterek, "Finansman, kredi gibi destek ve teşvik programlarında esnaf ve sanatkara daha çok yer verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların seçimlerden sonra kurulması öngörülen yeni hükümetten beklentilerini anlattı.

Esnaf ve sanatkar sayısının aileleri ve çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 10 milyona ulaştığına işaret eden Palandöken, "Emeklilik için gün sayan esnafımız, 2000 yılı öncesindeki oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak emeklilik yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafa verilecek desteğin doğrudan halka ve ekonomiye yansıyacağına dikkati çekerek, esnaf ve sanatkarın 9 bin olan prim ödeme gün sayısının diğer sigortalılarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesini, ayaktan tedavilerinde geçici iş göremezlik raporu verilmesini, emeklilik için prim ödeme gün sayısını doldurup yaş bekleyen esnafın prim ödemeye devam etmesinin isteğe bağlı hale getirilmesini, çırakların staj dönemlerinin sigortalılık süresinin emekliliğe sayılmasını talep etti.

Esnaf ve sanatkarın yok olmaması ve haksız rekabetin ortadan kalkması için zincir marketler ve AVM'lerin açılışının kurala bağlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"AVM'ler ve zincir marketlerin açılışı kurala bağlanmalı. AVM'ler açılış kapanış saatlerine uymalı, kendilerine göre özel gün tayin etmemeli. Bundan sonra yapılacak AVM'ler şehir dışına taşınmalı. Perakende sektörüne ilişkin yasa yeniden düzenlenmeli ve tüm maddeleri işlerlik kazanmalı. Ülke ekonomisinin canlanması için esnaf ve sanatkara özel teşvik ve destek paketleri hazırlanmalı. Finansman, kredi gibi destek ve teşvik programlarında esnaf ve sanatkara daha çok yer verilmeli. Yeni iş yeri açacak esnafa 5 yıl süreyle vergiyle birlikte elektrik ve su fiyatlarında indirim sağlanmalı."

- "Krediler çeşitlendirilmeli"

Palandöken, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü olmak üzere tüm taşımacı esnafa ticari akaryakıt verilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu sektördeki haksız rekabetin önüne geçilmesini istedi.

Esnaf ve sanatkara yönelik sicil affı çıkarılması talebinde bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Halk Bankası tarafından kullandırılan esnaf kredilerine değişik alternatifler getirilmeli ve krediler sıfır faizli olarak çeşitlendirilmeli. Esnaf ve sanatkarın teminat sorununu aşıp krediye ulaşmaları için Kredi Garanti Fonundan daha fazla yararlanmaları sağlanmalıdır. Esnaf için Halk Bankası tarafından verilen Hazine destekli krediler daha fazla esnafın yararlanması için tüm bankacılık sistemini içine alacak şekilde genişletilmeli. KOSGEB kredilerinde esnaf ve sanatkarla tacir ve sanayici ayrımı yapılmalı. Esnaf ve sanatkarın KOSGEB kredilerinden faydalanması kolaylaştırılmalı. En önemlisi kadın girişimci ve genç girişimci esnafa sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalı."

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Bendevi Palandöken esnaf tesk yeni hükümet

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