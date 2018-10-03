FİNANS

"Esnafın yok olmasına göz yumulmamalı"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Zincir marketler küçük esnafı yok ediyor" - "Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin küçük esnafı yok ettiğini belirterek, "Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, sokak aralarına kadar giren zincir marketlere acil çözüm bulunmasını istedi.

Küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığına ve zincir marketlerin küçük esnafı yok ettiğine dikkati çeken Palandöken, "Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı. Spekülatörlere karşı susup, küçük esnafın kar marjına göz dikileceğine, büyüklerin zammına da kural getirilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, binlerce bakkal ve küçük esnafın, zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiğine işaret ederek, dövizdeki kuru bahane ederek unun fiyatına yüzde 60'ın üzerinde artıran spekülatörlere ses çıkarılmazken emeğiyle çalışan bakkal ve fırıncının kar marjlarının sınırlandırılmasının adil olmadığını vurguladı.

Bakkal ve küçük esnafın korunması için yeni yasal düzenleme yapılması talebinde bulunan Palandöken, şöyle devam etti:

"Küçük esnafı korumak için çıkarılan perakende sektörünü düzenleyen yasa yine küçük esnafı vurdu. Una, suya, elektriğe, mayaya ve yakıta yüzde 50-60 zamların yapıldığı bu ortamda ekmeğe yapılan zammın durdurulması fırıncı, bakkal ve diğer küçük esnafın gelirini kısmak doğru bir uygulama değil."

Palandöken, bakkal esnafının sigara ve ekmek dışında başka bir satış yapamadığını savundu.

Yeni düzenlemeyle bakkalın sattığı ekmek ve sigaranın kar marjına sınır getirildiğini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Zincir marketler karşısında ayakta kalmaya çalışan küçük esnafın korunması gerekir. Çünkü küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Bu fidanlık kurutulmamalı. Esnafımızın girdileri her geçen gün artıyor. Bakkal esnafımızın artık dayanma gücü kalmadı."

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Bendevi Palandöken küçük esnaf tesk zincir marketler

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