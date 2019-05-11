Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek

AYSU BİÇER / MUHAMMET EMİN HORUZ - Yarın kutlanacak Anneler Günü'nün başta mücevher olmak üzere tüm sektörlerde satışları önemli oranda artırması öngörülüyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel gün öncesinde birçok kişi en değerli varlıkları annelerine hediye beğenmenin telaşını yaşıyor.

Bu nedenle, çiçekçiden kozmetik ürünleri satıcısına, kuyumcudan tekstilcisine kadar pek çok esnaf, satışlarda artış bekliyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü alışverişinin perakende satışlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Hediyelik satışlarında geçen yıla göre yüzde 20-25 artış beklediklerini dile getiren Öncel, "En fazla mücevher, kozmetik, giyim eşyası, elektronik eşya, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor. Ayrıca restoran cirolarında da yüzde 100'e varan artış bekliyoruz." dedi.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin Anneler Günü için yapıldığına dikkati çeken Öncel, geçen yıl bu özel tarihin arifesinde bankalar arası kartlı işlemlerde rekor kırıldığını vurguladı.