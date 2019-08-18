"Esnafın zararı kısa sürede karşılanmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün İstanbul'daki sağanağın ardından yaşanan su baskınlarında zarar gören esnafın yaralarının sarılması ve zararlarının karşılanması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, dün İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarından, esnafın da ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Selin oluşturduğu tahribatın kısa sürede giderilmesinin esnaf için önemine işaret eden Palandöken, "Başta Eminönü olmak üzere, İstanbul'un çeşitli semtlerinde meydana gelen sel ve yağmur felaketinde çok sayıda esnaf ve sanatkarımız zarar gördü. En kısa sürede zarar gören esnaf ve sanatkarların zarar tespiti yapılarak yaraları sarılmalı. Zarar gören esnafımızın borçları ertelenmeli ve faizsiz uzun vadeli kredi desteği verilerek yaşanan mağduriyetler önlenmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

