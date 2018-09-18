FİNANS

Esnaftan emeklilik için borçlanma istemi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Emeklilik şartlarını sağlayan ancak 2000'den önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma imkanı verilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilik şartlarını sağlayan ancak 2000'den önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma imkanı verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çok sayıda esnafın vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi beklediğini belirtti.

TESK Başkanı Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak iş yeri bulunan ancak Bağ-Kur kaydı bulunmayan binlerce esnafın mağduriyetinin sürdüğünü ifade ederek, "Emeklilik şartlarını sağlayan ancak 2000'den önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma imkanı verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın yıpranma payının düşünülerek prim gün sayısının diğer kesimlerde olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumda en çok çalışan esnaf ve sanatkar, diğer sigortalılara kıyasla en uzun prim gün sayısını ödüyor. Esnafın emekliliği için gereken 9 bin prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilerek sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı. Esnaf ve sanatkarımız uzun prim gün sayısı altında daha fazla ezilmemeli. Anayasamızın eşitlik ilkesine de aykırı olan bu uygulamaya vakit kaybedilmeden son verilmeli."

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