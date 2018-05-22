Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, haksız rekabete neden olan kermeslere çözüm getirilmesi gerektiğini belirterek, "Aylarca açık kalan, bir iş yeri gibi satış yapan, yardım kermesi adı altında açılan fırsatçılara müsaade edilmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayının gelmesiyle çeşitli dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerince açılan kermeslerin, amacının dışına çıkarak ticari amaçlı yapılmasının esnaf ve sanatkarın işlerinin aksamasına sebep olduğunu iddia etti.

Ramazanda insanların manevi duygularının istismar edildiğini savunan Palandöken, "Kermesler ürün çeşitliliğiyle esnafla rekabet eder hale geldiler. Hayır amacıyla kısa süreli açılan kermeslere sözümüz yoktur. Ancak aylarca açık kalan, bir iş yeri gibi satış yapan, yardım kermesi adı altında fırsatçılara müsaade edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, haksız rekabete neden olan kermeslere mutlaka bir çözüm getirilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti: