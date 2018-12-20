FİNANS

Esnaftan sigorta primi talebi

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "Esnaf ve sanatkarlar her yıl artan sigorta primleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin oranı yüzde 34,5'ten az olmalı. Primler düşerse kayıt dışı istihdam ve işsizliğin önüne geçilebilir"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnaf ve sanatkarların her yıl artan sigorta primleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek, "Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin oranı yüzde 34,5'ten daha az olmalı. Primler düşerse kayıt dışı istihdam ve işsizliğin önüne geçilebilir." ifadesini kullandı.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'de 613 lira olan en düşük prim tutarının bu yıl 700 lira olarak uygulandığını bildirdi.

Esnafın yanında çalıştırdığı işçinin prim tutarının ise geçen yıl 684 lira iken bu yıl 781 liraya yükseldiğini belirten Çelikus, şunları kaydetti:

"Sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Durum böyle olunca esnafımız kendi sigorta primini ve yanında çalıştırdığı elemanın sigorta primini ödemekte güçlük çekiyor. Çünkü esnafın bir yıllık sigorta primi neredeyse sermayesi kadar. 2019 yılına sayılı günler kala asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle sigorta primleri de artış gösterecek. Esnaf ve sanatkarlar her yıl artan sigorta primleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin oranı yüzde 34,5'ten daha az olmalı ki prim ödemelerinde daha fazla sıkıntı yaşamasınlar. Primler düşerse kayıt dışı istihdam ve işsizliğin önüne geçilebilir."

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Mahmut Çelikus

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