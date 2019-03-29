FİNANS

Esnaftan tanzim satış talebi

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "Esnaf ve sanatkarımıza da tanzim satış hakkı tanınmalı. Tanzim satışlara yönelik ürün tedariki esnaf ve sanatkar için de yapılmalı"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, zincir marketler gibi esnaf ve sanatkara da tanzim satış hakkı tanınmasını istedi, "Tanzim satışlara yönelik ürün tedariki esnaf ve sanatkar için de yapılmalı." ifadesini kullandı.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlere tanzim satış ürünleri verilmesine yönelik kararı değerlendirdi.

Gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi için başlatılan tanzim satışların, zincir marketlerde de yapılacak olmasının, bu marketlerin daha da büyümesine yol açabileceğini ifade eden Çelikus, esnaf ve sanatkarın ise haksız rekabete maruz kalabileceğini bildirdi.

Çelikus, 2 milyon iş yeriyle ekonominin en önemli parçası olan esnaf ve sanatkara da tanzim satış hakkı tanınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Tanzim satışlara yönelik ürün tedariki esnaf ve sanatkar için de yapılmalı. Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde meyve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti için 23 zincir market hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu marketlerin arasında yer alan işletmelerin tanzim satış için seçilmesi ve esnafın es geçilmesi üzücü. Bu ürünlerin satışı için Anadolu'nun her köşesinde yer alan esnaf ve sanatkar tercih edilmeli. Amaç halka ucuz sebze ve meyve yedirmekse bunu en iyi ulaştıracak olan kesim küçük esnaftır."

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ESDER Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus tanzim satış

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