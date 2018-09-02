ESO'dan üyelerine 1 milyon dolar proje desteği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO), yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerine, danışmanlıktan eğitime, kapasite artırımından ticaret heyeti organizasyonlarına kadar 3 yılda 1 milyon dolar proje desteği sağlayacak.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, yazılı açıklamasında, "Eskişehir Yapı Malzemeleri Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi" ile önemli adımlar attıklarını, bunun kentteki ihracat seferberliğinin önemli aşamalarından biri olduğunu vurguladı.

Göreve geldiklerinden bu yana Eskişehir sanayisinin ihracat ile büyüyeceği bilincinde olduklarını belirten Kesikbaş, "İhracatçı firmalarımız ihracat kapasitelerini artırarak, ekonomiye daha çok katkıda bulunacaklar. Eskişehir'de yapı malzemeleri sektöründe iş birliğinin ve ihracat kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni ve katma değerli ürünlere geçiş de projenin ana amaçları arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

- Proje bütçesi 1 milyon dolar

ESO'nun projesi dahilinde bakanlık tarafından katılımcı firmalara yüzde 75 oranında hibe sağlanacağına da değinen Kesikbaş, şunları kaydetti: