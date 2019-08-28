FİNANS

ESTA Construction, Yuri Gagarin Havalimanı'nı hizmete açtı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Toplamda 43 bin 147 metrekarelik bir alana kurulu bulunan havalimanı, yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olarak inşa edildi

İSTANBUL (AA) - Türk müteahhitlik firması ESTA Construction, Rusya'daki Yuri Gagarin Havalimanı'nı hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, 12 Nisan 1961'de uzaya çıkarak tarihe geçen ilk kozmonot Yuri Gagarin’in uzay yolculuğu dönüşü iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor. Şirket, Krasnodar Stadyumu ve Alman Mercedes-Benz firmasının Rusya'daki ilk üretim tesisi olan yüksek teknolojili Mercedes fabrikasının ardından şimdi de Yuri Gagarin Havalimanı'nı hizmete açtı.

Rus havacılık sektörü ve ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olan havalimanının açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. Putin'e Gagarin'in kızı Yelena Gagarina ve uzaya çıkan ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova da eşlik etti.

Rusya'nın sıfırdan inşa edilen 2. havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirdi.

Toplamda 43 bin 147 metrekarelik bir alana kurulu bulunan havalimanı, yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olarak inşa edildi.

Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.

ESTA Construction'ın modern ve kentsel mimariyi temel alarak inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı, metal konstrüksiyon ve cam ağırlıklı 3 kattan oluşuyor. Havalimanı ayrıca 272 araç kapasiteli açık bir otoparktan oluşuyor.

Öncesinde Avrupa'nın en akıllı stadyumu Krasnodar Arena projesini de tamamlayan, ardından Alman Mercedes firmasının Rusya’daki ilk fabrikasının inşaatını gerçekleştiren ESTA Construction, bu fabrikayı planlanandan önce, 18 ay gibi kısa bir süre içinde üretime hazır hale getirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Rusya'nın prestij yatırım olarak gördüğü Mercedes fabrikasının açılışı da yine Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından yapılmıştı.

Kurulduğu günden bugüne kadar 4 milyar dolara yakın bir işi uluslararası paydaşları ve iş ortaklarıyla teslim eden ESTA Construction tarafından 2013 yılında inşaatına başlanan ve 40 ay gibi bir sürede tamamlanan Krasnodar Stadyumu bugün hala dünyanın en akıllı spor kompleksi olarak nitelendiriliyor.

2014 Sochi Kış Olimpiyatları kapsamında yapımı gerçekleştirilen ve en üst katında Avrupa'nın birinci, dünyanın ise üçüncü en büyük yekpare cam çatısı altında, 6 bin metrekarelik devasa aquapark ve plaj barındırmasıyla dikkatleri üzerine çeken Gorkiy Gorod Alışveriş Merkezi; dünyanın en teknolojik ve ekolojik central park projesi olan Krasnodar Central Park gibi onlarca proje ile adını duyuran ESTA Construction, Rusya'da SEC Aquarelle Pushkino Alışveriş Merkezi, Rostov Alışveriş Merkezi, MR Vodny konut ve yaşam kompleksi, Don Stroy Serdtse Stolitsa konut ve yaşam kompleksi, Domodedovo Uluslararası Havalimanı çok katlı otoparkı, MR Grup Fili City yaşam kompleksi ve Irkutsk Akıllı Kompleksi gibi çok sayıda önemli projeye de devam ediyor.

ESTA Construction, ENR tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde geçtiğimiz yıla göre 3 basamak yükselerek 156. sırada yer aldı.

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