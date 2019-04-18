Estonya'nın e-Vatandaş uygulaması, Ankara'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinliğe, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Estonya e-Vatandaş Halkla İlişkiler Başkanı Arnaud Castaignet ve Estonya'nın e-Vatandaşı Emre Savaş katıldı.

Mottus, sunumunda Estonya'nın bu uygulamasına ilişkin detayları paylaşırken, Savaş da bu uygulamaya ilişkin deneyimlerini anlattı.

Estonya, dünyada girişimciliği daha kolay hale getirmek için sahip olduğu çevrimiçi altyapıyı, 2014'te uygulamaya koyduğu a-Vatandaşlık programıyla küresel hale getirmişti.

Dünyada e-Vatandaşlık uygulamasını başlatan ilk ülke olan Estonya, Avrupa'da şirket kurmak isteyen yatırımcılara çevrimiçi ticari kayıt ve muhasebe işlemlerinden yararlanma imkanı sağlıyor.

