ANKARA, (DHA) - ET ve Süt Kurumu'nca 2019 yılı sonuna kadar 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş eti, gümrük vergisi ödenmeden ithal edilecek.

'Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Değişiklin Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Et ve Süt Kurumu'nca 31 Aralık 2019'a kadar ithal edilecek 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş eti için gümrük vergisi sıfırlandı.