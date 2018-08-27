FİNANS

Et ve Süt Kurumundan karantina açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 23:25 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmede şarbon hastalığının görülmesi üzerine firma karantinaya alındı - Et ve Süt Kurumu: - "Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır" - "Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edildi"

Et ve Süt Kurumu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmede şarbon hastalığının görülmesi üzerine firmanın karantinaya alındığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Ankara Gölbaşı ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirtildiği belirtildi.

Kesimi yapılan söz konusu hayvanların veteriner hekimler tarafından muayenesinin yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan muayene sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve sonuç anthrax (şarbon) yönünden pozitif çıkmıştır. Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır.
Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır."

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Araplar, Ordu'dan 11 dönüm fındık bahçesi satın aldıAraplar, Ordu'dan 11 dönüm fındık bahçesi satın aldı
Üretici TMO'nun fındık fiyatını açıklamasını bekliyorÜretici TMO'nun fındık fiyatını açıklamasını bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükbaş hayvan et ve süt kurumu şarbon

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

Konutta yeni kampanya yarın açıklanacak

Konutta yeni kampanya yarın açıklanacak

Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor

Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor

İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar

İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Araplar, Ordu'dan 11 dönüm fındık bahçesi satın aldı

Araplar, Ordu'dan 11 dönüm fındık bahçesi satın aldı

Üretici TMO'nun fındık fiyatını açıklamasını bekliyor

Üretici TMO'nun fındık fiyatını açıklamasını bekliyor

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu (2)

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu (2)

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.