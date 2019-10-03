Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et ve süt fiyatlarıyla ilgili "Et ve Süt Kurumunun peşin parayla piyasaya girmesi piyasayı düzenler. Onu talep ediyoruz. Sütte biraz mesafe aldık ama şimdi de etle alakalı çalışıyoruz." dedi.

Akçaabat Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, süt ve besi hayvancılığının sorunlarına değindi.

Süt üretiminde yem maliyetlerinin yüksekliğinin temel problem olduğunu aktaran Bayraktar, "Benim üreticim bir kilo süt satıyorsa 1,5 kilo yem almalıdır. Hayvancılığın sürdürülebilir olması için bu olmazsa olmaz. Şu an parite 1-1 yani 1 kilo süt, 1 kilo yem ediyor. Hayvanlar bu nedenle kesime gidiyor. Bir de maliyetler önümüzdeki aylarda artacağı için parite daha aşağı gelir ve maliyet artacağı için üretici daha sıkıntılı günler yaşayabilir." diye konuştu.

Bayraktar, sanayi kazanırken üreticinin de kazanması gerektiğini vurgulayarak, "Biz piyasayı da takip ediyoruz, piyasa takibi önemli. Piyasadaki fiyat nedir, bizim için önemli olan o. Süt fiyatı 2 lira açıklanıyor ama şu an piyasadaki süt fiyatı 1,83 lira. Dolayısıyla şu an bir gelişme var ama yem maliyetlerimiz yüksek, yani devletin verdiği desteğin de bir şekilde artırılması lazım." ifadelerini kullandı.