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"Et ve Süt Kurumunun peşin parayla piyasaya girmesi piyasayı düzenler"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 21:58 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Et ve Süt Kurumunun peşin parayla piyasaya girmesi piyasayı düzenler. Onu talep ediyoruz. Sütte biraz mesafe aldık ama şimdi de etle alakalı çalışıyoruz" - "Biz üreticimizin her zaman arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ben genel başkanım, çiftçinin patronu falan değilim. Çiftçi benim patronum"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et ve süt fiyatlarıyla ilgili "Et ve Süt Kurumunun peşin parayla piyasaya girmesi piyasayı düzenler. Onu talep ediyoruz. Sütte biraz mesafe aldık ama şimdi de etle alakalı çalışıyoruz." dedi.

Akçaabat Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, süt ve besi hayvancılığının sorunlarına değindi.

Süt üretiminde yem maliyetlerinin yüksekliğinin temel problem olduğunu aktaran Bayraktar, "Benim üreticim bir kilo süt satıyorsa 1,5 kilo yem almalıdır. Hayvancılığın sürdürülebilir olması için bu olmazsa olmaz. Şu an parite 1-1 yani 1 kilo süt, 1 kilo yem ediyor. Hayvanlar bu nedenle kesime gidiyor. Bir de maliyetler önümüzdeki aylarda artacağı için parite daha aşağı gelir ve maliyet artacağı için üretici daha sıkıntılı günler yaşayabilir." diye konuştu.

Bayraktar, sanayi kazanırken üreticinin de kazanması gerektiğini vurgulayarak, "Biz piyasayı da takip ediyoruz, piyasa takibi önemli. Piyasadaki fiyat nedir, bizim için önemli olan o. Süt fiyatı 2 lira açıklanıyor ama şu an piyasadaki süt fiyatı 1,83 lira. Dolayısıyla şu an bir gelişme var ama yem maliyetlerimiz yüksek, yani devletin verdiği desteğin de bir şekilde artırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Besi hayvancılığını değerlendiren Bayraktar, piyasanın düştüğünü ve karkas et fiyatının 25 liraya kadar indiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu da sürdürülebilir bir şey değil. 2016 yılında 1 kilogram karkas et karşılığı 28 kilo yem alınıyordu. Bugün 1 kilogram karkas et karşılığı 18 kilo yeme düştü. Bu ciddi bir rakam, ciddi bir düşüş var. Yani üreticinin alım gücü düşmüş. Dolayısıyla oraya da bir müdahale gerekiyor. Et ve Süt Kurumunun peşin parayla piyasaya girmesi piyasayı düzenler. Onu talep ediyoruz. Sütte biraz mesafe aldık ama şimdi de etle alakalı çalışıyoruz."

- "Çiftçi benim patronum"

Fındıkta ilk defa bu yıl hasattan önce fiyatın ilan edildiğini hatırlatan Bayraktar, "Buna rağmen yine piyasayı düşürmeye çalıştılar. Ondan sonra üreticimizi yönlendirdik. Ziraat odaları da orada büyük bir görev üstlendiler. Bugün yine piyasa 15-16 lira civarına geldi. Biraz daha kontrol edebilsek, bilin ki 17 liranın üzerine çıkacak. O zaman TMO'nun verdiği fiyat tavan fiyat değil, taban fiyat olacak. Bize yardımcı olursanız biz fındığı yukarılara taşırız." şeklinde konuştu.

Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ziraat odaları mücadeleyi vermezse fındıkta 400 bin çiftçi ailesi perişan hale gelir. Biz çiftçimizi hiçbir zaman satmadık. Bu ülkede herkesin bu manada çok dikkatli olması lazım. Herkesin üreticinin arkasında durması lazım. Biz risk alarak duruyoruz. Biz üreticimizin her zaman arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ben genel başkanım, çiftçinin patronu falan değilim. Çiftçi benim patronum. Patrona gerekli saygıyı, gerekli önemi göstereceğiz. Bizim patronumuz çiftçi, ne derse yapacağız. Her zaman arkanız da olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Akçaabat Ziraat Odası Trabzon TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

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