Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Gökhan Artan / Seydişehir, 8 Ekim (DHA) - Cengiz Holding bünyesinde yer alan Seydişehir’deki Eti Alüminyum’un Genel Müdürü Mehmet Arkan, planlanan 560 milyon dolarlık yatırımla toplam yatırım miktarının 1 milyar 100 milyon dolara ulaşacağını belirterek, “Eti Alüminyum sektöründe Avrupa’da ilk dört, dünyada ilk sekiz üretici arasına girecek. Tesislerde şu anda 2 binin üzerinde çalışanımız var. Yeni yatırım tamamlandığında 1,100 kişi daha istihdam ederek 3 bin 100 kişiye ulaşacağız” dedi.

Türkiye’yi savunma sanayinde devler ligine sokacak haber, alüminyum üretimi konusunda ülkenin tek entegre tesisi olan 2005 yılında kapanmak üzereyken özelleştirilerek Cengiz Holding bünyesine geçen Eti Alüminyum’dan geldi. Seydişehir’de tesislerde Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, yatırımdan istihdama, Ar-Ge’den savunmaya kadar birçok konuda gazetecilere açıklamalar yaptı.

540 milyon dolarlık yatırım yapıldı

Eti Alüminyum’un 2005 yılında özelleştirilerek Cengiz Holding bünyesine geçtikten sonra 540 milyon dolar yatırım yaparak bir başarı hikayesi yazdığını anlatan Arkan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 560 milyon dolarlık yatırımın kapısını açan kapasite artırımı ve alüminyum hidroksit ve özel alümina adlı alaşımların Türk savunma sanayi için devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

“Savunma sanayi için gerekli maddede sıkıntıyı aştık”

Özel alüminayı yalnızca ABD, Almanya, Çin ve Rusya’nın üretebildiğini ifade eden Genel Müdür Arkan, "Stratejik ürünlerde kimse teknoloji paylaşmıyor" dedi ve ekledi:

"Bu nedenle her ülke kendisi geliştirmek zorunda. 'Şeffaf zırh'ın hammaddesi olan özel alümina çok değerli ve temini zor olduğu için paranız olsa da istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Bu ürünün geliştirilmesiyle birlikte yerli tank, yerli uçak, yerli otomobil, savaş gemisi, füze gibi çok önemli savunma sanayi araçlarının yapımında gerekli olan bir maddede sıkıntıyı aşmış olduk.Eti Alüminyum yaptığı AR-GE çalışmaları sonucu alevlenme geciktirici (özel ATH) ile kablo kompound ve özel kompozitlerin en önemli girdisini üretmeye başlamasıyla geçen yıl Avrupa bu ürüne zam yapamadı. Bütün dünya Türkiye’nin pazarda ne yapacağını ve fiyatı nerede tutacağını merak ediyor."

Dünyada en büyük sekiz üretici arasına girecek

Eti Alüminyum’un Genel Müdürü Mehmet Arkan, "Özel alüminyum hidroksit ve alümina yatırımı tamamlandığında Eti Alüminyum sektöründe Avrupa’da ilk 4, dünyada en büyük ilk 8 üretici arasına girecek. Şu anda 250 milyon dolar ithalatın önünü kesiyoruz" dedi.

1,100 kişiye doğrudan istihdam

Eti Alüminyum 2005 yılında özelleştirildikten sonra yapılan 540 milyon dolarlık yatırım ve planlanan 560 milyon dolarlık yatırımla toplam yatırım miktarının 1 milyar 100 milyon dolara ulaşacağını söyleyen Mehmet Arkan, "Tesislerde şu anda 2 binin üzerinde çalışanımız var. Yeni yatırım tamamlandığında 1100 kişi daha istihdam ederek 3 bin 100 kişiye ulaşacağız. Dolaylı istihdamla birlikte en az 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız. Eti Alüminyum 250 milyon dolarlık alüminyum ithalatının önüne geçiyor. Demek ki 10 yılda ortalama 2.5 milyar dolar ithalatı önlemişiz. Yeni yatırımla yılda 550 milyon dolarlık ithalatı önleyeceğiz. Türkiye’nin ithalata fren yaptıracak yatırımlar yapması gerekiyor" diye konuştu.

Yangından ölümler azalacak

Eti Alüminyum Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve ATH adı verilen yanmayı geciktirici ürünün de hem sanayide hem savunmada taşları yerinden oynatacağını vurgulayan Arkan, "Özellikle 20’nci yüzyılın ikinci yarısında dünya ekonomisine önemli ölçekte pazar payı ile giren polimer ve kompozit ürünler binalarda kullanıldıkça yangınlar da arttı. 1975 yılında 17 dakika olan yangından kaçış süreci günümüzde 3 dakikaya kadar indi. Eti Alüminyum tarafından geliştirilen ATH, elektrik kablo izolasyonunda, mutfak tezgahlarında, banyo malzemelerinde, cephe kaplamada alüminyum kompozit panellerinde, izolasyon malzemesi olarak yanmaz akustik süngerlerde ve doğalgaz borularının izolasyonunda, dekoratif bina iç mimarisinde, çatı kaplama membranlarında, zemin kaplama ve laminantlarda kullanılacak ve alevlenme süresini üç kat azaltacak. Böylece üç dakikaya inen yangından kaçış süresi de yaklaşık üç kata çıkmış olacak" diye açıkladı.

Türk askerine yanmayan elbise

ATH’nin EtiFine markasıyla otomotiv, uçak ve tren sektöründe iç döşemelerin yanı sıra yanmaz halı üretiminde de kullanılacağını ifade eden Arkan "ATH yanmaz askeri elbise üretiminde de kullanılabilecek. Olayı kaynağında çözmek için binalarda kullanılan malzemelerin yanmaz olması ya da bileşiminde yanmayı geciktirici sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Alev geciktirici ATH kullanılması yangın sırasında çıkan ısının emilmesini sağlayarak yangından kaçış süresini uzatmakta, aynı zamanda açığa çıkardığı su buharı ile yangın sırasında açığa çıkan zehirli ve boğucu gazların bastırılmasını sağlamaktadır. İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı ATH, herhangi bir toksik ve zararlı madde içermemektedir. Bu kapsamda çıkarılacak yönetmelik ve mevzuatlarla gerek halkın, gerekse de özellikle inşaat sektörüne malzeme sağlayan sektörlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Birçok alanda kullanılacak

EtiAlu markalı ürünlerin ise sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı çimento üretiminde, mutfak ve yemek takımlarında, zırhlı askeri araçlarda, kurşun geçirmez camlar gibi sanayinin değişik alanlarında kullanılacağını sözlerine ekleyen Arkan, "Televizyon ve telefon ekranlarında, ampullerde, fren balatalarında ve güneş enerjisi panellerinde de bu ürün kullanılacak. Ampuller daha dayanıklı olacak, televizyon ekranı yüksek ısıdan zarar görmeyecek" dedi.

İhtiyacın iki katı üretim yapılacak

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen iki stratejik ürünün Türkiye’nin ihtiyacından iki kat fazla üretileceğini de anlatan Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, üretimin geri kalanının ise ihraç edileceğini söyledi.

ETİ Alüminyum'da neler yapıldı

Seydişehir Entegre Tesisleri’nin gaz salınımı için özelleştirme sonrasında 15 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu yatırım sonrasında AB normları gaz salınım değerlerinin altında bir seviyeye ulaşıldı.

140 binden fazla ağaç dikildi

Özelleştikten sonra neredeyse baştan yaratılan Eti Alüminyum Seydişehir Tesisleri, sadece teknik olarak değil, çevresel olarak da yenilendiği belirtildi. Tesisin 2.5 milyon metrekarelik alanına bu zamana kadar özellikle sera gazlarını azaltıcı ceviz ağacı, kavak ağacı, karaçam ve akasya olmak üzere toplam 140 bin adetten fazla ağaç dikildi ve 400 bin adet daha ağaçlandırma çalışmaları devam ettiği dile getirildi.

Elektrolizhane için 221 milyon dolar

Tesisin özelleştirildiği 2005 yılında acil yapılması gerekenler gözden geçirildiğinde, tesislere yenileme yatırımı yapılmaması nedeniyle tesisin her an durabileceği tespit edildi. Özellikle elektrolizhanelerdeki hücrelerin 2 saatlik durmasıyla elektroliz hücreleri donacağı için sistem 4 yıllık kapanma süreciyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Bu nedenle sadece elektrolizhane için 221 milyon dolarlık yatırım yapıldı.Metal kalitesinde minimum yüzde 99.8 saflıkta alüminyum üretme becerisine sahip, SAMİ teknolojisi ile projelendirilip montajı tamamlanan Avrupa’nın en yeni alüminyum elektrolizhanesi ise, çevre emisyonları açısından da Avrupa Birliği standartlarında olduğuna vurgu yapıldı.

5 milyon dolar yatırımla doğalgaz dönüşümü yapıldı

Tesislerde kullanılan kükürt ve SO2 oranı yüksek 6 nolu Fuel-Oil’in çevreye daha fazla zarar vermemesi için 5 milyon dolar yatırımla doğalgaz dönüşümü gerçekleştirildi. 2008 yılından sonra tesislerde doğalgaz kullanılmaya başlandı. Yerli kömürün de devreye girmesiyle birlikte yılda 70 milyon dolarlık yakıt tutarının Türkiye’de kalması sağlandı. (Fotoğraflı)