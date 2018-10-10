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Eti'den Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ: - "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan programı, yıl sonuna kadar ürünlerimizin fiyatlarını sabitleyerek, hatta seçili ürünlerde ve satış noktalarında belirlenmiş olan oranda yapacağımız indirimlerle destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız"

İSTANBUL (AA) - Eti, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na verdiği destek kapsamında yıl sonuna kadar ürünlerinin fiyatlarını sabitleyeceğini, seçili ürünlerde ve satış noktalarında ise belirli oranda indirim yapacağını duyurdu.

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nın desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin, yarım asrı aşkın dönemde Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına aralıksız hizmet ettiği belirtilerek, Türkiye'nin geleceğine olan inançla şirketin, üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.

"Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan programı, yıl sonuna kadar ürünlerimizin fiyatlarını sabitleyerek, hatta seçili ürünlerde ve satış noktalarında belirlenmiş olan oranda yapacağımız indirimlerle destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denilen açıklamada, enflasyonla mücadele seferberliğinin Türkiye ekonomisine olumlu yansımalarının en kısa sürede görülmesinin temenni edildiği kaydedildi.

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Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ETİ

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