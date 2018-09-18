Etiketlerde fiyatın uygulamaya başlama tarihi de yer alacak

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Fiyat etiketlerinde, malın satış fiyatı, özelliği, birim fiyatının yanı sıra birim fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih de yer alacak.

Ticaret Bakanlığı'nın, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik ile, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin bulundurulması zorunlu tutuldu.

Yönetmelik diğişikliğine göre, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret, etiketlerin ibarelerinden sonra gelmek üzere, tarife ve fiyat listelerinin ibareleri eklendi.

Yönetmelik değişikliği yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

