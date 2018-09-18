Ticaret Bakanlığınca Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilerek ekonomik istikrara katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim fiyatı, malın ayırıcı özelliği ve üretim yeri hususlarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesinde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde düzenlendiği hatırlatıldı.

Temel amacı "perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılmasıyla indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan yönetmeliğin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, son zamanlarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının fiyat etiketi mevzuatında tüketici lehine düzenleme yapılarak ek tedbirlerin alınması gerekliliğini doğurduğu aktarıldı.