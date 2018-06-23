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Etiyopya Başbakanı’na El Bombalı Saldırı

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

Etiyopya’nın Nisan’da göreve başlayan yeni başbakanı Abiy Ahmed, cumartesi günü Addis Ababa'nın merkezindeki Meskel Meydanı’nda toplanan on binlerce insana yaptığı konuşması sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin el bombalı saldırısına uğradı.

İpek Aksakal / İstanbul, 23 Haziran (DHA) - Etiyopya’nın Nisan’da göreve başlayan yeni başbakanı Abiy Ahmed, cumartesi günü Addis Ababa'nın merkezindeki Meskel Meydanı’nda toplanan on binlerce insana yaptığı konuşması sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin el bombalı saldırısına uğradı.
Görgü tanıkları ve yetkililer Ahmed’in kurtulduğunu fakat halktan çok sayıda yaralı olduğunu aktarırken Ahmed’in korumalarca uzaklaştırıldığını ve polisin el bombalı saldırganla patlamadan önce yerde mücadele ettiğini söyledi. Resmî kaynaklar yaralı sayısını 100 kişi olarak doğruladı.
Olaydan kısa süre sonra televizyonda halka seslenen Ahmed, saldırının Etiyopya’yı bir arada görmek istemeyen güçler tarafından yapıldığını söyledi. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Abiy Ahmed’in aralarındaki sınır çizgisi sorununu çözmek istediği Eritre saldırıyı kınadı.
ABD'nin Addis Ababa'daki büyükelçiliği, “Anlamlı siyasi ve ekonomik reformlar izlediğinden Etiyopya’da şiddetin yeri yok” dedi. Eritre’nin Japonya’nın büyükelçisi Estifanos Afeworki, Twitter’da Addis Ababa’daki şiddeti teşvik etme girişimini şiddetle kınadığını ve mitingi “barış gösterisi” olarak nitelendirdiğini yazdı.

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