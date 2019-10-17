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Etiyopya-Türkiye ticaret hacmi "500 milyon dolara" yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

İki ülke arasında 2000'de 27 milyon dolar olan ticaret hacmi yaklaşık 500 milyon dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticaret hacminin 476 milyon dolar olduğunu belirtti.

Barkessa, ülkesinin FANA televizyonuna verdiği mülakatta, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 476 milyon dolar olduğunu söyleyerek, bunun 440 milyon dolarını Türkiye'den Etiyopya'ya yapılan ihracatın oluşturduğunu açıkladı.

Ticaret hacmindeki boşluğu kapatmak ve Türkiye'ye daha fazla ihracat yapmak istediklerini vurgulayan Büyükelçi, bilgi ve teknoloji transferiyle tarım ve turizm alanında iş birliğini güçlendireceklerini dile getirdi.

Etiyopya'nın tarım ve cazibe merkezi turizm alanlarının yönetiminde Türkiye'den ders almak istediğine işaret eden Barkessa, "Etiyopya, Türkiye'den özellikle sanayide daha fazla iş gücü gerektiren yatırımları çekmek için çalışıyor." dedi.

Büyükelçi Barkessa, iki ülkenin aynı zamanda siyasi ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ettiğine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2000'de yaklaşık 27 milyon dolardı.

Ülkede son yıllarda görülen döviz sıkıntısı nedeniyle toplam ithalat rakamları düşen Etiyopya'nın Türkiye'yle olan ticaretinin bundan etkilenmemesi ise dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya türkiye

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