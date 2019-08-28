Etiyopyalı iş adamları Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Etiyopya Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat İhracatçıları Birliği üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret etti.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat İhracatçıları Birliği üyeleri, kentteki programları kapsamında iş adamlarıyla görüştü.

Etiyopya Bakan Danışmanı Gebru Ambaya ile Ticaret ve Turizm Sekreteri Yohannes Ejigu Tessema’nın eşlik ettiği heyete, görüşmelerde Gaziantep'in ticari yapısı konusundaki potansiyel aktarıldı.

Burada konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in Türkiye'nin en üretken ve çalışkan şehirlerinden biri olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, Etiyopya ile ticareti geliştirmeyi arzuladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakamlara baktığımızda maalesef ikili ticaret hacmimizde olumsuz yönde bir düşüş var. 2017 yılında yaklaşık 26 milyon dolara yükselen ticaret hacmimiz 2018 yılında 22 milyon dolar seviyesine düşmüş. 2019 yılında da bu düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak gerek ticari gerekse kültürel ilişkilerimizi geliştirmek için her türlü desteği vermeye, düşüşte olan ticaret hacmimizi artırmak için gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Bu toplantıyı da bu yolda atılan önemli bir adım olarak görüyorum."