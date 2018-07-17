FİNANS

Euler Hermes: Brezilya’da yıllık enflasyon yüzde 4.4 ile 15 ayın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, Haftalık İhracat Risk Görünümü raporundaki mercekteki ülkeler bölümünde, Brezilya için Haziran ayında gelen yüksek enflasyon verisine dikkat çekti ve artışın büyük ölçüde kamyoncuların grevinden kaynaklandığını belirtti.

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, Haftalık İhracat Risk Görünümü raporundaki mercekteki ülkeler bölümünde, Brezilya için Haziran ayında gelen yüksek enflasyon verisine dikkat çekti ve artışın büyük ölçüde kamyoncuların grevinden kaynaklandığını belirtti.
Euler Hermes, Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda Brezilya ekonomisinde sanayi üretiminin Mayıs’ta yüzde 10.9 azaldığını ve tüketici güveninin son bir yılın en düşük düzeyine yaklaştığını vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:
“Piyasalardaki beklentilere paralel olarak enflasyon Haziran ayında yıllık bazda yüzde 4.4 ile (aylık yüzde 1.3) son 15 ayın zirvesini gördü (Mayıs ayındaki yıllık yüzde 2.9 ve aylık yüzde 0.4’ten yukarı tırmanarak).
“Brezilya realinin değer kaybı (Mayıs ayında -yüzde 7.4’ten sonra Haziran ayında -yüzde 3) Brezilya ekonomisini kötü etkilemeye devam etse de çabuk bozulan malların fiyatlarındaki artış (Mayıs ayında aylık yüzde 0.3’ten Haziran ayında yüzde 2.0’ye) kamyoncuların grevinin bir sonucu olarak kabul edilebilir. Zira bu nedenle ülke çapında ciddi gıda ve içecek kıtlığı yaşandı.
“Manşet enflasyonun artışında benzin fiyatlarının artması da etkili oldu (küresel olarak artan petrol fiyatlarıyla beraber benzin fiyatları da arttı). Enflasyonun genelde tek seferlik şoklar veya artan petrol fiyatları nedeniyle yükseldiği dikkate alınırsa petrol fiyatları da önümüzdeki dönemde istikrara kavuşacağı için enflasyondaki artışın bundan sonra çok daha yavaş olması beklenebilir.
“Yine de, ekonomik faaliyetlere yönelik yayınlanan veriler piyasalarda gerginliğe işaret ediyor (Kamyoncuların grevi de toparlanmayı vurmuş görünüyor).
“Nisan ayında yüzde 0.8 artan sanayi üretimi, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 10.9 azalırken tüketici güveni neredeyse son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.”

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