FİNANS

Euler Hermes: Çin ekonomisi rüzgara karşı sörf yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, küresel ticarete yön veren dünyadaki sıcak gelişmeleri takip ederek bir araya getirdiğimiz Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda Çin ekonomisinin borsadaki düşüşe, yuandaki değer kaybına ve artan ticari risklere rağmen dayanıklılık gösterdiğini vurguladı.

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, küresel ticarete yön veren dünyadaki sıcak gelişmeleri takip ederek bir araya getirdiğimiz Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda Çin ekonomisinin borsadaki düşüşe, yuandaki değer kaybına ve artan ticari risklere rağmen dayanıklılık gösterdiğini vurguladı.
Euler Hermes Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda “Çin: Rüzgara karşı sörf” başlıklı bölümde şu değerlendirmeleri yaptı:
“Haziran 2018, Çin için zor bir ay oldu; borsada düşüş yaşandı, yerel para değer kaybetti ve ticari riskler arttı.
“Bu kötü haberlere karşı Çin ekonomisi dayanıklılık gösterdi. Döviz rezervlerindeki artış ülkeden sermaye çıkışının sınırlı kaldığı anlamına geliyor (rezervler 1.5 milyar dolardan Haziran ayında 3.112 milyar dolara çıktı).
“Üretici fiyatlarında reflasyonun devam etmesi (Haziran ayında yıllık yüzde 4.7) sanayi sektörü kârlarının hâlen güçlü bir büyüme yaşadığına işaret ediyor.
“Bu bağlamda, ekonomik büyümenin yılın ilk yarısında yüzde 6.7’lik güçlü bir artış sergilemesi bekleniyor.
“Finansal düzenlemeler ve kısmen daha zayıf ihracat performansı nedeniyle yılın ikinci yarısı için büyüme beklentisi yüzde 6.5.
“Yine de, 200 milyar dolarlık ihraç malına getirilen yüzde 10’luk gümrük vergisi nedeniyle aşağı yönlü risklerde artış var.”

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