Euler Hermes: Dünya ekonomisi 2019’u yumuşak inişle tamamlayacak

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in, 2019 yılına dair ilk Ekonomik Görünüm raporunda, ABD ve Avrupa’da yüzde 2.5, Çin’de ise yüzde 6.3 büyüme ile Amerika Merkez Bankası (Fed) iddialı tutumundan vazgeçerek küresel likidite üzerindeki baskıyı hafifleteceği ve dünya ekonomisinin 2019 yılını yumuşak inişle tamamlayacağı öngörüldü

Euler Hermes’in Ekonomik Görünüm Raporu’nda, ABD’nin yıla uzun süren bir hükümet kapanmasıyla başlaması, ABD Kongresi’ndeki kutuplaşmalar ve yaklaşan 2020 başkanlık seçimleri bağlamında ABD’de yaşanan bütçe sorunlarının 2019’un dördüncü çeyreğinde en yüksek seviyeye ulaşacağı ve bu durumun 2020 yılının başına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi. Euler Hermes, 2018’de büyüme kaynağı olan ABD mali politikasının, 2019 yılında istikrarsızlık ve belirsizliğin kaynağı olması ve süregelen mali canlandırmanın çarpan etkisini azaltacağı, bunlar ışığında ABD ekonomisinin 2019’da kademeli olarak yavaşlaması ve yüzde 2.5 büyümesi ve ticari anlaşmazlıkların çözümünde “faydacılığın” ön plana çıkması ile 2019’da ticari ilişkilerde risklerin azaltılacağını öngördü.

Euler Hermes’in raporuna göre;

“ABD’de büyümenin yeniden dengelenme sürecine girmesi beklenirken, bu durumun gelişmekte olan pazarların lehine olması, Avrupa ve Çin’deki talebi ise olumlu yönde etkilemesi öngörülüyor. Öte yandan FED’in bozulan ekonomik morali düzeltmek için 2019’da en fazla iki faiz artışı gerçekleştireceği ve küresel likidite üzerindeki baskıyı hafifleteceği düşünülüyor.

“ABD’deki koşullara karşın Avrupa ve Çin mali politikalarının 2019’da dengeleyici görev görmesi bekleniyor. Dört yıl boyunca potansiyelinin üzerinde bir büyüme gösteren Euro Bölgesi’nin, yayılmacı mali politika, özel tüketimde artış ve özellikle 2019’un ikinci yarısında Çin’de görülecek mali ve parasal canlanmanın getirdiği pozitif etki yanı sıra gelişmekte olan pazarların dayanıklılığı ile desteklenmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’ndeki ekonomik iyileşmenin aynı kalması durumunda, ECB’nin, Eylül’de mevduat faizlerinde 15 baz puan artırması ve sonrasında ise Aralık’ta tüm temel faizlerde gerçekleştireceği 25 baz puan artış ile 2011 yılından bu yana ilk defa faiz artırımına gitmesi bekleniyor.“



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