FİNANS

Euler Hermes: İtalya’da firmaların beklentilerinde bozulma var

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda İtalya’da tüm sektörlerdeki firmaların beklentilerinde bozulma olduğunu vurguladı.

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda İtalya’da tüm sektörlerdeki firmaların beklentilerinde bozulma olduğunu vurguladı.
Siyasi belirsizliğin ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda İtalya’ya ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı;
"İtalyan ekonomisinin toparlanmasındaki atalet 2018 yılının ikinci yarısında da devam etmesi bekleniyor.
"Mayıs ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.7 artmış olsa da, Mart’tan Mayıs’a kadarki üç aylık dönemde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 0.4’lük bir düşüş var.
"Diğer yandan, artan enerji fiyatları, kademeli olarak sıkılaştırılan para politikası ve yerel çapta sonbahardaki bütçe sunumu ile küresel çapta devam eden ticari gerilimler nedeniyle önümüzdeki dönemde ekonomik koşullarda belirgin bir iyileşme beklenmiyor.
"Enflasyon ve büyüme beklentilerine yönelik 1000 İtalyan firmasını kapsayan Merkez Bankası anketi de bunu destekliyor.
"2. çeyrekte mevcut koşullara yönelik değerlendirmeler istikrara kavuşmuş olsa da tüm sektörlerdeki firmaların beklentilerinde bozulma var.
"Bunun en önemli nedenleri ise; kötüleşen finansal piyasa koşulları ve siyasi belirsizlik. Ankete göre şirketler 2018 yılı yatırım ve işe alım programlarında kesintilere gidecek.
"Tüm bu gelişmeler ışığında İtalya’nın geçen yıl yüzde 1.5 olan büyümesinin bu yıl yüzde 1,2’ye gerilemesini bekliyoruz."

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