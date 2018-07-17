Euler Hermes: Yumuşak Brexit erken seçim ihtimalini artırıyor

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, küresel ticarete yön veren dünyadaki sıcak gelişmeleri takip ederek bir araya getirdiğimiz Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda “Yumuşak Brexit ile birlikte 2019 yılında Birleşik Krallık’ta erken seçim ihtimalinin arttığını” söyledi.

Euler Hermes'in Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda, Birleşik Krallık’a ilişkin şu risk değerlendirmeleri yapıldı:

“Birleşik Krallık’ta ilk çeyrek büyüme verileri ve Mart-Mayıs döneminde ilk kez açıklanan aylık büyüme verileri ikinci çeyrekte büyümede hafif bir hızlanmayı beklediğimiz yüzde 0.3

