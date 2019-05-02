İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) Sanayi Günü etkinliğinin amacının teşkilatın Türkiye'ye ekonomik ve teknolojik katkısını artırabilmek olduğunu belirterek, "Bunun yolu ancak ve ancak birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan, dünyadaki rakiplerimizi ya da bizimle aynı işi yapanları tanımaktan geçer." dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında düzenlediği, EUMETSAT Sanayi Günü etkinliği düzenlendi. Burada konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin 13 Avrupa ülkesiyle EUMETSAT'ın kurucuları arasında olduğunu belirterek, kuruluş amacının üye ülke meteoroloji servislerinin ihtiyaç duyduğu yer, sabit ve kutupsal yörüngeli meteorolojik uyduları temin etmek ve işletmek olduğunu aktardı. MGM ile EUMETSAT'ın ortaklaşa geliştirdikleri SADCA projesinden bahseden Pakdemirli, "Projeyle Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Meteoroloji Kurumlarının uydu verilerinden yararlanarak hava tahmin kalitesini geliştirmeleri sağlandı. MGM, dost ve kardeş ülkelerin meteoroloji kurumlarına yerli ve milli yazılımların yanında gerekli eğitimleri de verdi. EUMETSAT ise bahse konu ülkelerde kullanılan bilgisayar sistemlerini temin etti." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bir fenomenin ‘içerik intiharı’ İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Pakdemirli, 2019 EUMETSAT bütçesinin yaklaşık 600 milyon avro olduğuna işaret ederek, "Uydular Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından üretilmekte ve uzay segmenti maliyetinin bir kısmı ESA ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda bütçenin büyük kısmı ESA tarafından ihale edilmektedir. Ülkemiz ESA üyesi değildir. EUMETSAT tarafından gerçekleştirilen hizmet ve altyapı alımlarında ülkemiz firmalarının yer alması amacıyla EUMETSAT Sanayi Günü'nü düzenledik." ifadelerini kullandı. - Hava tahminlerinin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 2,6 milyar avro Hava tahminlerinin, Türkiye ekonomisine yıllık 2,6 milyar avro civarında katkıda bulunduğu bilgisini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti: "Çok etkileyici bir rakam olmasına rağmen bunu yeterli bulmuyoruz. Bugün burada bulunmamızın amacı da EUMETSAT'ın ülkemize ekonomik ve teknolojik katkısını artırabilmek. Bunun yolu ancak ve ancak birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan, dünyadaki rakiplerimizi ya da bizimle aynı işi yapanları tanımaktan geçer. MGM kendi alanında bu işbirliğinin iyi örneklerinden birini kurulduğu günden beri sergilemekte. Bugün de uzun yıllardır başarı ile yürüttüğü uluslararası işbirliği tecrübesini uzay ve uydu sanayindeki Türk şirketleriyle paylaşmaya çalışıyor."