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EUMETSAT Sanayi Günü

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(EUMETSAT Sanayi Günü etkinliği) Bugün burada bulunmamızın amacı da EUMETSAT'ın ülkemize ekonomik ve teknolojik katkısını artırabilmek" - "Bunun yolu ancak ve ancak birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan, dünyadaki rakiplerimizi ya da bizimle aynı işi yapanları tanımaktan geçer" - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Bizler, EUMETSAT ile Türk firmaları arasında uzun ve verimli bir işbirliğinin oluşturulması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) Sanayi Günü etkinliğinin amacının teşkilatın Türkiye'ye ekonomik ve teknolojik katkısını artırabilmek olduğunu belirterek, "Bunun yolu ancak ve ancak birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan, dünyadaki rakiplerimizi ya da bizimle aynı işi yapanları tanımaktan geçer." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında düzenlediği, EUMETSAT Sanayi Günü etkinliği düzenlendi.

Burada konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin 13 Avrupa ülkesiyle EUMETSAT'ın kurucuları arasında olduğunu belirterek, kuruluş amacının üye ülke meteoroloji servislerinin ihtiyaç duyduğu yer, sabit ve kutupsal yörüngeli meteorolojik uyduları temin etmek ve işletmek olduğunu aktardı.

MGM ile EUMETSAT'ın ortaklaşa geliştirdikleri SADCA projesinden bahseden Pakdemirli, "Projeyle Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Meteoroloji Kurumlarının uydu verilerinden yararlanarak hava tahmin kalitesini geliştirmeleri sağlandı. MGM, dost ve kardeş ülkelerin meteoroloji kurumlarına yerli ve milli yazılımların yanında gerekli eğitimleri de verdi. EUMETSAT ise bahse konu ülkelerde kullanılan bilgisayar sistemlerini temin etti." diye konuştu.

Pakdemirli, 2019 EUMETSAT bütçesinin yaklaşık 600 milyon avro olduğuna işaret ederek, "Uydular Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından üretilmekte ve uzay segmenti maliyetinin bir kısmı ESA ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda bütçenin büyük kısmı ESA tarafından ihale edilmektedir. Ülkemiz ESA üyesi değildir. EUMETSAT tarafından gerçekleştirilen hizmet ve altyapı alımlarında ülkemiz firmalarının yer alması amacıyla EUMETSAT Sanayi Günü'nü düzenledik." ifadelerini kullandı.

- Hava tahminlerinin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 2,6 milyar avro

Hava tahminlerinin, Türkiye ekonomisine yıllık 2,6 milyar avro civarında katkıda bulunduğu bilgisini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çok etkileyici bir rakam olmasına rağmen bunu yeterli bulmuyoruz. Bugün burada bulunmamızın amacı da EUMETSAT'ın ülkemize ekonomik ve teknolojik katkısını artırabilmek. Bunun yolu ancak ve ancak birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan, dünyadaki rakiplerimizi ya da bizimle aynı işi yapanları tanımaktan geçer. MGM kendi alanında bu işbirliğinin iyi örneklerinden birini kurulduğu günden beri sergilemekte. Bugün de uzun yıllardır başarı ile yürüttüğü uluslararası işbirliği tecrübesini uzay ve uydu sanayindeki Türk şirketleriyle paylaşmaya çalışıyor."

- EUMETSAT ile iş birlikleri güzel sonuçlar doğuracak

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da, meteorolojik şartların askeri harekatların planlanmasının bir parçası olduğunu belirterek, MGM'nin güvenlik güçlerine doğru ve zamanında tahmin ve gözlem bilgilerinin sağlanması yanında, birçok özel projeye de katıldığını söyledi.

EUMETSAT'tan ihalelerinde Türk firmalarının pay almalarına imkan sağlamak istediklerine işaret eden Coşkun, "Bizler, EUMETSAT ile Türk firmaları arasında uzun ve verimli bir işbirliğinin oluşturulması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bu vesileyle Türk Uzay Ajansının kurulmasının, ESA vasıtasıyla Türk firmalarının EUMETSAT'ın uzay segmenti ihalelerinden pay alması ve ülkemizde uzay sanayinin gelişmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

EUMETSAT Genel Müdürü Alain Ratier ise EUMETSAT uydularından elde edilen kazançların ülkelerin ekonomiye etkisinin yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin EUMETSAT'a yaptığı her 1 liralık yatırım için 20 lira kazandığını söyleyebiliriz." dedi.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu da Türkiye'nin uzay sektöründe kendi yeteneklerini artırmaya çalıştığını belirterek, EUMETSAT ile yapılacak iş birliklerinden güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
EUMETSAT IDEF'19 MGM Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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