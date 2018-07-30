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Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 0.2 puan düşüşle 112.1’e geriledi.

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz (DHA) - Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 0.2 puan düşüşle 112.1’e geriledi. Avrupa Birliği’nde ise endeks 0.1 puan artışla 112.3’e yükseldi.

Avrupa Komisyonu verilerine göre;

“İş İklimi Endeksi ise Temmuz’da 0.09 puan düşüşle 1.29’a geriedi.

“Komisyonun anketine katılan yöneticiler siparişlerin ve ihracat siparişlerinin ve üretim beklentilerinin ciddi ölçüde kötüleştiğini söyledi.

“Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi’ndeki kötüleşme ise sanayi ve perakende ticaret sektörlerindekine bağlı düşerken, hizmet sektörü ise endekste olumlu etki yaptı.

“Almanya’da endeks 0.9 puan artarken, İspanya’da 1.7 puan ve İtalya’da 0.6 puan geriledi. Fransa’da endeks 0.1 puan gerilerken, Hollanda’da Haziran ayındaki düzeyinden değişmedi.

“Euro Bölgesi Sanayi Güven Endeksi 1.1 puan gerilerken, üretim beklentileri, mevcut siparişler ve nihai ürün stoklarında düşüş gözlemlendi.

“Hizmet sektöründe Güven Endeksi 0.9 puan arttı.

“Tüketici Güven Endeksi Haziran’daki düzeyinden değişmedi.

“Perakende ticareti güven endeksi 0.8 puan geriledi.

“İnşaat sektörü güven endeksi 0.2 puan geriledi.

“Genel endeks hesaplamasına dahil edilmeyen finansal hizmetler güven endeksi 0.2 puan arttı.

“Euro Bölgesi imalat sektörü kapasite kullanım oranı Nisan’daki düzeyinden 0.2 puan düşerek Temmuz’da yüzde 84.1’e geriledi. “

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