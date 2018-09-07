Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.4 büyüdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Eylül (DHA)
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan otopark kararı
Dolar ne kadar? 7 Eylül dolar yorumları
Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama
Borsa güne yükselişle başladı
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum