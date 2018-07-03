Euro Bölgesi sanayi üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 3.0 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Euro Bölgesi sanayi üretici fiyatları Mayıs’ta aylık yüzde 0.8 artarken, yıllık bazda yüzde 3.0 arttı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre;