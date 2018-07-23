Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da değişmedi

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi öncü verilere göre Temmuz’da değişmeyerek -0.6 düzeyinde kaldı. Avrupa Birliği’nde ise Haziran’da -0.7 düzeyinde olan endeks Temmuz’da +06 düzeyine yükseldi.

Avrupa Komisyonu verilerine göre;