Euro Bölgesi yıllık enflasyon Temmuz'da yüzde 2.1'e yükseldi

Hilal Sarı / 31 Ağustos (DHA) - Euro Bölgesi yıllık enflasyon ise öncü verilere göre Temmuz’da yüzde 2.1’e yükseldi. Haziran’da Euro Bölgesi yıllık enflasyon yüzde 2.0 düzeyindeydi.
Avrupa Ulusal İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre yıllık enflasyondaki artış büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artış (Haziran’da yüzde 8.0, Temmuz’da yüzde 9.4), gıda, alkol ve tütün fiyatlarındaki artış (Haziran’da yüzde 2.7, Temmuz’da yüzde 2.5) ve hizmet fiyatlarındaki artıştan (Haziran’da yüzde 1.3, Temmuz’da yüzde 1.4) kaynaklandı.
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