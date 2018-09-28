Eurocoin göstergesi yeniden yükselişe geçti

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi bir aylık aranın ardından yeniden artış gösterdi.

İtalya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Eurocoin göstergesi Eylül'de 0.47 puandan 0.52 puana çıktı. Son bir yıllık Eurocoin göstergesi performansı şöyle gelişti:

Eylül.......0.52

Ağustos.......0.47

Temmuz.......0.49

Haziran.......0.48

Mayıs.......0.55

Nisan.......0.76

Mart.......0.89

Şubat.......0.96

Ocak.......0.95

2017

Aralık.......0.91

Kasım.......0.84

Ekim.......0.72

Eylül.......0.71

