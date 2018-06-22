Eurogroup: Yunanistan kredi programından 24.1 milyar euro nakit destekle çıkıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran (DHA) - Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması'ndan (EFSF - European Financial Stability Facility) kullandığı kredilerin vadelerinin uzatılması ve faizlerinin ertelenmesini içeren anlaşma imzalayan Yunanistan, son kredi programından önümüzdeki 22 ay boyunca finansal ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanan 24.1 milyar euro nakit destekle çıkıyor.

Eurogroup tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Yunan otoriteleri ve Yunan halkı, Avrupa İstikrar Mekanizması programını başarıyla tamamladıkları için tebrik edilirken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan için "yeni bir borç rahatlatma üzerinde anlaşmaya varmalarını" memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yunanistan'ın 2010 yılında bu yana uyguladığı üçüncü kredi programının Ağustos ayında sona ermesine ilişkin Eurogroup tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yunanistan’ın faiz dışı fazlasını 2022’ye kadar GSYH’nin yüzde 3.5’ine yükseltilmesi hedefine olan bağlılığını memnuniyetle karşılıyoruz.

“Avrupa Komisyonu analizleri 2023 yılından 2060 yılıan kadar olan dönemde de faiz dışı fazlanın GSYH’nin yüzde 2.2 olacağını öngörüyor.”

"Brüt finansman ihtiyacının GSYH'ye oranı orta vadede yüzde 15'in altında kalmalı, borçların sürdürülebilir bir düşüş eğilimine girmesinin ardından yüzde 20'nin altında kalmalı.

"Yunanistan programı ülkenin finansman ihtiyaçlarını Ağustos 2018'den itibaren yaklaşık 22 ay boyunca karşılayabilecek 24.1 milyar euroluk bir nakit destekle programdan çıkıyor."

ECB Başkanı Draghi, Eurogroup'ta alınan kararların Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini orta vadede iyileştireceğine inandığını vurguladı ve ekledi:

"Eurogroup'un üzerinde anlaştığı bir dizi borç tedbirinin uygulanması orta vadeli borç sürdürülebilirliğini iyileştirecek. Eurogroup'un olumsuz ekonomik gelişmeler gerçekleşmesi halinde uzun vadede daha fazla borç tedbiri almayı değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etmesini de memnuniyetle karşılıyoruz."



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