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Eurostat: Türkiye AB'nin 3. büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat )verilerine göre, Türkiye 2018 yılındaki 10 milyar euroluk ihracatı ile, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin üçüncü büyük konfeksiyon ürünleri tedarikçisi oldu.

Sinem Eryılmaz / İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat )verilerine göre, Türkiye 2018 yılındaki 10 milyar euroluk ihracatı ile, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin üçüncü büyük konfeksiyon ürünleri tedarikçisi oldu.
Avrupa Komisyonu'nun bünyesinde yer alan Lüksemburg merkezli Eurostat'ın verilerine göre, AB ülkelerinin 2018 yılındaki en büyük konfeksiyon ürünü tedaritçisi 27 milyar euro ile Çin oldu. Çin'i 16 milyar euro ile Bangladeş, 10 milyar euro ile Türkiye, 5 milyar euro ile Hindistan, 4 milyar euro ile Kamboçya, 3 milyar euro ile de Fas ve Pakistan izledi.
Eurostat’ın açıkladığı verilere göre Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler 2018 yılında 166 milyar euroluk konfeksiyon ürünü ithalatı yaptı.
İthalatın yaklaşık yarısına karşılık gelen 84 milyar euro, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden geldi. Buna göre 2013 yılına kıyasla ithalatta yüzde 25 artış yaşandı.
AB ülkelerinden Almanya, geçen yıl toplam ithalatın yüzde 20'sine karşılık gelen 17 milyar euroluk konfeksiyon ürünü ithal etti. Bu sonuçla Almanya konfeksiyon ürünleri ithalatında birinci sırada yer aldı. Almanya'yı 12 milyar euro ile Birleşik Krallık ve İspanya izledi.
Aynı dönemde AB ülkeleri 116 milyar euro değerinde konfeksiyon ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Raporda, ihracatın yüzde 77’sinin diğer AB üye ülkelerine yapıldığı belirtildi. Yine bu rakamlar 2013 ile karşılaştırıldığında ihracatın yüzde 36 arttığı görüldü.
İtalya 9 milyar euro ile, AB’nin toplam konfeksiyon ürünleri ihracatının yüzde 36'sını ya da üçte birinden de fazlasını tek başına yaptı.
Böylece İtalya AB ülkeleri arasında en büyük konfeksiyon ürünleri ihracatçısı olurken, İtalya'yı 5 milyar euro ile Almanya ve İspanya, 3 milyar euro ile Fransa, 1 milyar euro ile de Birleşik Krallık izledi.

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