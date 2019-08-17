"Ev alırken önce depreme dayanıklılığına bakılmalı"

DENİZ ÇİÇEK - Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, "Konut alırken fiyatına, cephesine, salonuna ve mutfağına bakmak yetmiyor. Ev alırken mutfağından önce depreme dayanıklılığına bakılmalı. Binanın kimler tarafından, nasıl yapıldığı, yapı denetimli olup olmadığı ve depreme dayanıklılığı göz ardı edilmemeli." dedi.

Şahin, AA muhabirine, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, kısa süre önce Denizli ve Aydın'da büyük depremler meydana geldiğini hatırlatan Şahin, "Bu da bize şunu gösteriyor, depremle yaşamayı öğrenirken, aldığımız konutlara da dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Şahin, konut alırken genellikle fiyatına ve cephesine bakıldığına dikkati çekerek, "Konut alırken fiyatına, cephesine, salonuna ve mutfağına bakmak yetmiyor. Ev alırken mutfağından önce depreme dayanıklılığına bakılmalı. Binanın kimler tarafından, nasıl yapıldığı, yapı denetimli olup olmadığı ve depreme dayanıklılığı göz ardı edilmemeli. İkinci el, hatta sıfır araba alırken bile araştırıyoruz. Hangi araba az yakıyor, hangi araba daha konforlu, ikinci el ise boyasını, motorunu uzun uzun inceliyoruz ancak milyon liralık ev alırken bu özeni göstermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.