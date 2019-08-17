FİNANS

"Ev alırken önce depreme dayanıklılığına bakılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin: - "Konut alırken fiyatına, cephesine, salonuna ve mutfağına bakmak yetmiyor. Ev alırken mutfağından önce depreme dayanıklılığına bakılmalı. Binanın kimler tarafından, nasıl yapıldığı, yapı denetimli olup olmadığı ve depreme dayanıklılığı göz ardı edilmemeli" - "Denetimli binalarda, binanın girişinde hangi yapı denetim firmasının denetlediğine yönelik sertifikanın görünür şekilde asılması gerekiyor. Bu şekilde vatandaşlar ilgili firmaya ulaşarak binaya ilişkin bilgi edinebilir"

DENİZ ÇİÇEK - Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, "Konut alırken fiyatına, cephesine, salonuna ve mutfağına bakmak yetmiyor. Ev alırken mutfağından önce depreme dayanıklılığına bakılmalı. Binanın kimler tarafından, nasıl yapıldığı, yapı denetimli olup olmadığı ve depreme dayanıklılığı göz ardı edilmemeli." dedi.

Şahin, AA muhabirine, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, kısa süre önce Denizli ve Aydın'da büyük depremler meydana geldiğini hatırlatan Şahin, "Bu da bize şunu gösteriyor, depremle yaşamayı öğrenirken, aldığımız konutlara da dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Şahin, konut alırken genellikle fiyatına ve cephesine bakıldığına dikkati çekerek, "Konut alırken fiyatına, cephesine, salonuna ve mutfağına bakmak yetmiyor. Ev alırken mutfağından önce depreme dayanıklılığına bakılmalı. Binanın kimler tarafından, nasıl yapıldığı, yapı denetimli olup olmadığı ve depreme dayanıklılığı göz ardı edilmemeli. İkinci el, hatta sıfır araba alırken bile araştırıyoruz. Hangi araba az yakıyor, hangi araba daha konforlu, ikinci el ise boyasını, motorunu uzun uzun inceliyoruz ancak milyon liralık ev alırken bu özeni göstermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yapı denetim firması da sorulmalı"

Şahin, konut alırken yapı denetim firmalarına ulaşılarak, binanın sağlam olup olmadığına ve kullanılan malzemeye kadar her şeyin öğrenilebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüketicilerin de konut alacakları zaman yapı denetim firmasını sorması gerekir. Bu yöndeki talepler artarsa müteahhitler de bu konuda daha hassas olur. Bizler binanın doktoruyuz, her şeyini biliyoruz. Kadromuzda ilgili tüm mühendisler var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sisteminde de yapının kimliği niteliğini taşıyan, yapıya ilişkin bilgi formları bulunuyor. Orada da her binayı kimin yaptığı ve binanın nasıl yapıldığıyla ilgili fotoğraflı bilgiler var. Ayrıca, denetimli binalarda, binanın girişinde hangi yapı denetim firmasının denetlediğine yönelik sertifikanın görünür şekilde asılması gerekiyor. Bu şekilde vatandaşlar ilgili firmaya ulaşarak binaya ilişkin bilgi edinebilir."

Betonun, binanın en önemli taşıyıcı sistemi olduğunu ve bu sistemden ödün verilmemesi için çipli kontrol sistemi getirildiğini hatırlatan Şahin, inşaatlarda kullanılan betonun, numunelere yerleştirilen çiplerle elektronik ortamda takibini sağlayan Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin bu yıl devreye alındığını söyledi.

Şahin, şu an yeni dökülen tüm betonların çiple izlendiğini ve betonu döken firmadan, özelliklerine kadar her şeyin izlenebildiğini dile getirdi.

- "Denetimin bağımsızlığı güvence altında"

Yapı denetimi uygulamasının 2000 yılında 19 ilde pilot olarak başladığını ve 1 Ocak 2011’de de ülke çapında uygulamaya konulduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu tarihten sonra Türkiye'nin hangi ilinde yeni binadan daire alırsanız alın bilin ki yapı denetimlidir. Yapı denetiminin öncelikli amacı, yapıların fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun yapılması, güvenlik ve estetik bakımdan yaşanabilir yerler olmasını sağlamaktır. Etkili ve kaliteli bir yapı denetim sistemi, proje aşamasıyla başlayıp yapının tamamlanmasına kadar devam eden planlı bir sürecin uygulanması demektir. Yapı denetimi, yer seçimi, zemin etüdü, projenin ve yapının denetlenmesi gibi çok boyutlu bir sistemdir. Bu sistemin işleyebilmesi için ilgili tüm tarafların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi zorunludur."

Şahin, müteahhitleri ve yapı denetim firmalarını kurayla buluşturan bir e-dağıtım sisteminin de hayata geçirildiğini belirterek, bu sistemin, denetimin bağımsızlığını güvence altına aldığını sözlerine ekledi.

Tanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdiTanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdi
SMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisiSMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisi
OYAK British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardıOYAK British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 Ağustos Marmara Depremi deprem Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Yargıtay kararını verdi! Hamile çalışanlar dikkat

Yargıtay kararını verdi! Hamile çalışanlar dikkat

Fethiye’ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

Fethiye’ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisi

SMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisi

OYAK British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı

OYAK British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı

Niğde'de fasulye hasadı başladı

Niğde'de fasulye hasadı başladı

Sanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 3.9 azaldı

Sanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 3.9 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Alanya'da avokado ihracatı başladı

Alanya'da avokado ihracatı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.