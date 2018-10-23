FİNANS

Ev alışverişlerinin yüzde 32'si oturma odası için yapılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

HER ay müşterilerine, 'KDV'si Bizden' sloganıyla 30’dan fazla kategorisinde çeşit çeşit ürünü KDV tutarı kadar indirim yaparak sunmaya başlayan Hepsiburada, buna mobilya ürünlerini de ekledi.

İSTANBUL, (DHA) -HER ay müşterilerine, 'KDV'si Bizden' sloganıyla 30’dan fazla kategorisinde çeşit çeşit ürünü KDV tutarı kadar indirim yaparak sunmaya başlayan Hepsiburada, buna mobilya ürünlerini de ekledi. Mobilya kategorisindeki trend verilere yönelik yapılan açıklamada ise "Ev alışverişlerinin yüzde 32'si oturma odası için yapılıyor" denildi.

Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyasına, bugünden itibaren 28 Ekim günü gece yarısına kadar mobilya ürünlerini de dahil ettiğini açıkladı. Kampanya kapsamında, ev ve ofis mobilyalarından bahçe mobilyalarına, çocuk odalarından çalışma odaları ve ev aksesuarlarına kadar çeşitli mobilya ve dekorasyon ürünleri indirimli olarak satın alınabilecek.

EN FAZLA TALEP ÇALIŞMA MASASINA

Şirketin trend verilerine göre mobilya kategorisinde en fazla talep 25-35 yaş grubundan geliyor. Paylaşılan verilere göreİstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Eskişehir, Uşak ve Kocaeli mobilya ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralanıyor. Mobilya kategorisinde en fazla çalışma masası tercih ediliyor.

EN ÇOK OTURMA ODASI ALIŞVERİŞİ YAPILIYOR

Araştırmaya göre, Türkiye’de yapılan mobilya alışverişlerinin yüzde 32’sini oturma odası alışverişleri oluşturuyor. Oturma odası için en çok ilgi gösterilen ürünler ise TV Üniteleri, zigon sehpalar ve kanepeler olarak görülüyor.

DAR ALANLAR İÇİN DEKORASYON TÜYOLARI

Dar alanlar için dekorasyon tüyoları da veren Hepsiburada müşterilerine şu önerilerde bulundu:

"Ev dekorasyonunun en önemli adımlarından ilki mekânı iyi incelemek ve ölçü alarak işe başlamak. Dekore edilecek alan ne kadar iyi tanınır ise, onu süsleyecek ve güzelleştirecek malzemeler o kadar doğru seçilebilir. İlk iş olarak alanın en, boy ve yükseklik ölçüleri alındıktan sonra en konforlu yerleşimin nasıl olması gerektiğine karar verilmelidir.

"Dekorasyon malzemelerinin alana sığabileceğinden emin olmak için mutlaka ürünlerin de ebatları önceden öğrenilerek alan ölçüleriyle karşılaştırma yapılmalı. Eğer alan dar ise dekorasyonda açık renkler seçilmesi mekânın büyük ve ferah olarak algılanmasına yardımcı olabilir.

"Yer kaplaması, halı, perde, duvar boyası ve mobilyanın açık renkler seçilmesi halinde dekoratif ürünlerde renk çeşitliliği oluşturulması mekâna hareketlilik katar. Dar alanları geniş göstermenin bir diğer yolu da mekânda ayna kullanmak. Aynalar görüntüyü yansıttığı için alanı daha derin ve aydınlık gösterme özelliğine sahipler. Birbiriyle uyumlu ve ahenkli bir dekorasyona imza atmak için önce bir tema belirmek de önemli olan bir diğer konu.

"Seçtiğiniz alanı modern, klasik gibi tarz belirlemenin yanı sıra çiçek, aynı rengin tonları, zıt renkler, tek renk, ahşap ya da metal hâkim gibi belirleyici temalar da seçilebilir. Son yılların yükselen trendi duvar kağıtları hem temizlik hem de uygulama açısından oldukça pratik bir dekorasyon öğesi. Yine açık tonlarda ya da hafif desenli formda seçeceğiniz bir duvar kâğıdı ile hem ferah hem de modern bir tarz oluşturulabilir."

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