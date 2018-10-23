İSTANBUL, (DHA) -HER ay müşterilerine, 'KDV'si Bizden' sloganıyla 30’dan fazla kategorisinde çeşit çeşit ürünü KDV tutarı kadar indirim yaparak sunmaya başlayan Hepsiburada, buna mobilya ürünlerini de ekledi. Mobilya kategorisindeki trend verilere yönelik yapılan açıklamada ise "Ev alışverişlerinin yüzde 32'si oturma odası için yapılıyor" denildi. Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyasına, bugünden itibaren 28 Ekim günü gece yarısına kadar mobilya ürünlerini de dahil ettiğini açıkladı. Kampanya kapsamında, ev ve ofis mobilyalarından bahçe mobilyalarına, çocuk odalarından çalışma odaları ve ev aksesuarlarına kadar çeşitli mobilya ve dekorasyon ürünleri indirimli olarak satın alınabilecek. EN FAZLA TALEP ÇALIŞMA MASASINA Şirketin trend verilerine göre mobilya kategorisinde en fazla talep 25-35 yaş grubundan geliyor. Paylaşılan verilere göreİstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Eskişehir, Uşak ve Kocaeli mobilya ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralanıyor. Mobilya kategorisinde en fazla çalışma masası tercih ediliyor.

EN ÇOK OTURMA ODASI ALIŞVERİŞİ YAPILIYOR Araştırmaya göre, Türkiye’de yapılan mobilya alışverişlerinin yüzde 32’sini oturma odası alışverişleri oluşturuyor. Oturma odası için en çok ilgi gösterilen ürünler ise TV Üniteleri, zigon sehpalar ve kanepeler olarak görülüyor. DAR ALANLAR İÇİN DEKORASYON TÜYOLARI Dar alanlar için dekorasyon tüyoları da veren Hepsiburada müşterilerine şu önerilerde bulundu: "Ev dekorasyonunun en önemli adımlarından ilki mekânı iyi incelemek ve ölçü alarak işe başlamak. Dekore edilecek alan ne kadar iyi tanınır ise, onu süsleyecek ve güzelleştirecek malzemeler o kadar doğru seçilebilir. İlk iş olarak alanın en, boy ve yükseklik ölçüleri alındıktan sonra en konforlu yerleşimin nasıl olması gerektiğine karar verilmelidir. "Dekorasyon malzemelerinin alana sığabileceğinden emin olmak için mutlaka ürünlerin de ebatları önceden öğrenilerek alan ölçüleriyle karşılaştırma yapılmalı. Eğer alan dar ise dekorasyonda açık renkler seçilmesi mekânın büyük ve ferah olarak algılanmasına yardımcı olabilir.