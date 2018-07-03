İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık. Ev almak isteyenler, Birevim kurulmadan önce peşinat engeline takılıyordu, hiç peşinatı olmayan insanlara sağladığımız peşinatsız ev alımı ile, her gün onlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de dar ve orta gelirlilerin sayısı toplam nüfus içerisinde önemli bir yeri kaplıyor. Bu durum, ev sahibi olmak isteyenlerin yeni yöntemlere başvurmasına sebep olurken, tasarrufa dayalı ev alma yöntemleri vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, sektörün Birevim'den önce ve Birevim'den sonra şeklinde ikiye ayrıldığı yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:

"Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık. Ev almak isteyenler, Birevim kurulmadan önce peşinat engeline takılıyordu, hiç peşinatı olmayan insanlara sağladığımız peşinatsız ev alımı ile, her gün onlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Birevim'den önce tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektöründe en yüksek taksit sayısı 120 iken, Birevim ile 480 kişiye kadar tasarruf programları sayesinde küçük küçük taksitlerle ev sahibi olunabiliyor.