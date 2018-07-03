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"Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık"

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Çiftçi: - "Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık" - "Ev almak isteyenler, Birevim kurulmadan önce peşinat engeline takılıyordu, hiç peşinatı olmayan insanlara sağladığımız peşinatsız ev alımı ile, her gün onlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık. Ev almak isteyenler, Birevim kurulmadan önce peşinat engeline takılıyordu, hiç peşinatı olmayan insanlara sağladığımız peşinatsız ev alımı ile, her gün onlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de dar ve orta gelirlilerin sayısı toplam nüfus içerisinde önemli bir yeri kaplıyor. Bu durum, ev sahibi olmak isteyenlerin yeni yöntemlere başvurmasına sebep olurken, tasarrufa dayalı ev alma yöntemleri vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, sektörün Birevim'den önce ve Birevim'den sonra şeklinde ikiye ayrıldığı yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:

"Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık. Ev almak isteyenler, Birevim kurulmadan önce peşinat engeline takılıyordu, hiç peşinatı olmayan insanlara sağladığımız peşinatsız ev alımı ile, her gün onlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Birevim'den önce tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektöründe en yüksek taksit sayısı 120 iken, Birevim ile 480 kişiye kadar tasarruf programları sayesinde küçük küçük taksitlerle ev sahibi olunabiliyor.

Değişimin şart olduğunun farkında olarak ilerliyoruz. Birevim’in 2016 yılında 'Sıra Tespitli Yöntem', 'Konut Değer Endeksli Yöntem' ve 'Sıra Tespitli Yöntem Versiyon 2' adını verdiği, fikri ve eser hakları kendi adına tescilli olan üç yeni ev alma yöntemi vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. ’Birevim, kendisini sürekli yenileyip dönüştürerek politikalarına ev alma konusunda halkın isteklerine cevap veren yeni özellikler ekledi. Özenle yürüttüğü kampanyalar ile halkın her kesimine ulaşarak, çoğu aileyi ev sahibi yaptı. Ev alma yöntemlerini sürekli güncellerken şirket menfaatlerinden çok müşteri memnuniyetini esas aldı."

Çiftçi, özellikle alt sınıf ve orta sınıfları ev sahibi yapmayı vizyonu haline getirdiklerini ifade ederek, bu hedef doğrultusunda müşteri odaklı hareket ettiklerini aktardı.

Müşteri memnuniyeti ve ev alma hayali bile kuramayacak kişilerin ev sahibi olmasının her şeyden önemli olduğunu belirten Çiftçi, "Ayrıca günümüzde değişimin öneminin, kendini yenilemenin gerekliliğinin farkındayız. Bu doğrultuda ilerleyerek daha nice aileyi ev sahibi yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi

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