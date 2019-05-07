Ev kadınları arı sütüyle ekonomik kazanç sağlayacak

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Üretimi Projesi" kapsamında eğitim gören 16 ev kadını sertifikalarını aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, enstitünün konferans salonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde, arı sütünün çok kıymetli ve hassas bir ürün olduğunu söyledi. Kadınların, bu sayede zoru başararak kıymetli bir işe imza attıklarını belirten Güler, şöyle devam etti: "Ülkemiz dünyada bal üretiminde ikinci sırada yer almasına rağmen yılda bir ton arı sütü üretiyor ve 21 ton arı sütü ithal ediyor. Bu bize yakışmıyor. Bize düşen bu 21 ton arı sütü üretimini Türkiye'de gerçekleştirmektir. Eğitim alan 100 kadın bir ton üretim yapabiliyor. 21 tonluk üretim kapasitesine ulaşmak için ise 2 bin 100 bayana ihtiyacımız var. Biz şimdi vites büyüterek arı sütüne ağırlık verecek ve ilimizle birlikte bal üretilen her yerde bu çalışmayı yapacağız." Güler, arıcılık konusunda önemli yatırımların hayata geçirileceğini ifade ederek, TÜBİTAK ile arıcılık konusunda bir bilim merkezi kuracaklarını, balı ilaç olarak kullanmaya çalışacaklarını aktardı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... TSPB/Topaç: Sermaye piyasasıyla ilgili önerilerimizin takipçisi olacağız Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

Ağır işler kadar kıymetli işleri de yapacaklarını dile getiren Güler, "Yani bu işin hamaliyesine değil aynı zamanda beyin işine de ağırlık vereceğiz. Bu projeyle ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak ben sizin arkanızdayım. Bütün çalışanlarımızla sizi destekleyerek burayı bir merkez yapacağız." dedi. Güler, Ordu'nun, Allah'ın bütün güzellikleri verdiği bir il olduğuna işaret ederek, Ordu'nun hayvancılık konusunda bir merkez olacağını, soğuk hava depoları, meyve suyu fabrikası, reçel fabrikası kuracaklarını, kentte üretilen her şeyi değerlendireceklerini kaydetti. Kadınlar için bir çalışma daha başlattıklarına dikkati çeken Güler, "Bütün genç kızlarımıza kodlama öğreteceğiz. Bununla ilgili çalışmaya başladık. Burası aynı zamanda yüksek teknoloji konusunda da bir merkez olacak. Hem kodlama hem program yazma konusunda Turkcell ile yeni projeler başlattık. Akıllı şehir olma konusunda anlaşmayı imzaladık. Hayatımız bal kadar tatlı, arı sütü kadar değerli olsun." diye konuştu. - "Kadınlarımıza aile bütçelerine katkı sağlamak açısından güzel bir imkan"