FİNANS

Ev kadınları arı sütüyle ekonomik kazanç sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

Ordu'da kadınların arı sütü üreterek aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kursiyerlere sertifikaları verildi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Arı sütü çok kıymetli ve hassas bir üründür. Hanımlarımız bu sayede zoru başararak kıymetli bir işe imza atıyorlar"

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Üretimi Projesi" kapsamında eğitim gören 16 ev kadını sertifikalarını aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, enstitünün konferans salonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde, arı sütünün çok kıymetli ve hassas bir ürün olduğunu söyledi.

Kadınların, bu sayede zoru başararak kıymetli bir işe imza attıklarını belirten Güler, şöyle devam etti:

"Ülkemiz dünyada bal üretiminde ikinci sırada yer almasına rağmen yılda bir ton arı sütü üretiyor ve 21 ton arı sütü ithal ediyor. Bu bize yakışmıyor. Bize düşen bu 21 ton arı sütü üretimini Türkiye'de gerçekleştirmektir. Eğitim alan 100 kadın bir ton üretim yapabiliyor. 21 tonluk üretim kapasitesine ulaşmak için ise 2 bin 100 bayana ihtiyacımız var. Biz şimdi vites büyüterek arı sütüne ağırlık verecek ve ilimizle birlikte bal üretilen her yerde bu çalışmayı yapacağız."

Güler, arıcılık konusunda önemli yatırımların hayata geçirileceğini ifade ederek, TÜBİTAK ile arıcılık konusunda bir bilim merkezi kuracaklarını, balı ilaç olarak kullanmaya çalışacaklarını aktardı.

Ağır işler kadar kıymetli işleri de yapacaklarını dile getiren Güler, "Yani bu işin hamaliyesine değil aynı zamanda beyin işine de ağırlık vereceğiz. Bu projeyle ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak ben sizin arkanızdayım. Bütün çalışanlarımızla sizi destekleyerek burayı bir merkez yapacağız." dedi.

Güler, Ordu'nun, Allah'ın bütün güzellikleri verdiği bir il olduğuna işaret ederek, Ordu'nun hayvancılık konusunda bir merkez olacağını, soğuk hava depoları, meyve suyu fabrikası, reçel fabrikası kuracaklarını, kentte üretilen her şeyi değerlendireceklerini kaydetti.

Kadınlar için bir çalışma daha başlattıklarına dikkati çeken Güler, "Bütün genç kızlarımıza kodlama öğreteceğiz. Bununla ilgili çalışmaya başladık. Burası aynı zamanda yüksek teknoloji konusunda da bir merkez olacak. Hem kodlama hem program yazma konusunda Turkcell ile yeni projeler başlattık. Akıllı şehir olma konusunda anlaşmayı imzaladık. Hayatımız bal kadar tatlı, arı sütü kadar değerli olsun." diye konuştu.

- "Kadınlarımıza aile bütçelerine katkı sağlamak açısından güzel bir imkan"

Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak ise bu program sayesinde arı ürünlerinin en değerlisi olan arı sütü üretimini, kadın çiftçilerle enstitüde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Ordu'da büyük miktarda ana arı üretimi olduğuna işaret eden Konak, "Arı sütüne farklı taleplerin olduğunu görüyoruz. Kadın üreticilerimiz bu üretimde el yatkınlığı bakımından daha uygunlar. Kadınlarımıza aile bütçelerine katkı sağlamak açısından da güzel bir imkan sunmuş oluyoruz. İnşallah eğitim verdiğimiz kadın üreticilerimizle arı sütü seviyesini yukarılara taşıyacağımızı düşünüyoruz. Enstitü olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Elif Bozkurt da arıcı olan eşine destek amacıyla bu işe yöneldiğini anlattı.

Bozkurt, 72 saatlik kurs gördüklerini ve hafta içi öğrendiklerini hafta sonraları uygulama imkanları olduğunu belirterek, "Bu şekilde arı sütü yapmaya başladık. Gün geçtikçe de arı sütünde daha fazla ilerledik. Hem kendi ayaklarımızın üzerinde durmak hem de ailemize katkı sağlamak amacıyla böyle bir şeye başladık. Başarılı olacağımıza inancımız tamdır." dedi.

Konuşmaların ardından ev kadını olan 16 kursiyere, sertifikaları dağıtıldı.

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