Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağı

Sibel Deniz / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Ev kedilerinin, klasik yumuşak yataklarına alternatif olarak, duvara monte edilebilen "seyir yatağı" geliştirildi.

Flipboard'da yayımlanan haberde, "Halı kaplamalı çirkin kedi tırmanma kulelerini unutun! MYZOO tarafından tasarlanan Spaceship Gamma Clear Kedi Seyir Yatağı ile tüylü arkadaşınıza oturup etrafı gözetleyebileceği mükemmel bir yer verin. Kediler tarafından test edildi ve onaylandı" denildi:

"Bu kedi yatağının duvara kolayca monte edilebilmesi kedinize şekerleme yapabileceği ve takılabileceği bir sığınak veriyor.

"Şeffaf cam kubbesi sayesinde kediniz panoramik olarak odanızı görebilirken, havalandırma delikleri de içerdeki havayı temiz tutuyor.

"Saydam akrilikten ve ahşabın açık ve koyu renk birleşiminden yapılan bu kedi yatağı aynı zamanda iç mekânınıza sanatsal bir hava katıyor." (Fotoğraflı)



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