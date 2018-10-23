Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağı

Sibel Deniz / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Ev kedilerinin, klasik yumuşak yataklarına alternatif olarak, duvara monte edilebilen "seyir yatağı" geliştirildi.
Flipboard'da yayımlanan haberde, "Halı kaplamalı çirkin kedi tırmanma kulelerini unutun! MYZOO tarafından tasarlanan Spaceship Gamma Clear Kedi Seyir Yatağı ile tüylü arkadaşınıza oturup etrafı gözetleyebileceği mükemmel bir yer verin. Kediler tarafından test edildi ve onaylandı" denildi:
"Bu kedi yatağının duvara kolayca monte edilebilmesi kedinize şekerleme yapabileceği ve takılabileceği bir sığınak veriyor.
"Şeffaf cam kubbesi sayesinde kediniz panoramik olarak odanızı görebilirken, havalandırma delikleri de içerdeki havayı temiz tutuyor.
"Saydam akrilikten ve ahşabın açık ve koyu renk birleşiminden yapılan bu kedi yatağı aynı zamanda iç mekânınıza sanatsal bir hava katıyor." (Fotoğraflı)
TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!
Kredi faizlerinin artması ikinci el otomobil piyasasını vurdu
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum