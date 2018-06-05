Ev kurmak ve yenilemek isteyenler Hepsiburada'yı tercih ediyor

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenleri milyonlarca çeşit ürünle buluşturuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Trend Verileri, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye'nin internette en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın aldığını ortaya koydu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla'nın alışverişin en çok yapıldığı şehirler olarak dikkati çektiği verilerde, yaş ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde ev ve yaşam ürünlerine en çok; 24-26 yaşındaki kişilerin talep gösterdiği, yüzde 69 oranla erkeklerin kadınların önüne geçtiği gözlemleniyor.

Bünyesinde barındırdığı 120 binden fazla ev tekstili ürünü, 25 binden fazla mobilya ve yüzde 40’a varan avantajlı fiyatların yan sıra, ürünleri ev konforunda deneme fırsatı sunan Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

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- Visko trendi yükseliyor

Hepsiburada yatak alışverişi verilerine göre visko yataklara talebin oranı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yatak seçimini gönül rahatlığıyla ev konforunda yapmak isteyenler, binden fazla yatak çeşidiyle Hepsiburada’yı tercih ediyor.