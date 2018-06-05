FİNANS

Ev kurmak ve yenilemek isteyenler Hepsiburada'yı tercih ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, Ocak-Mayıs 2018 döneminde internette en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın alındı - İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla alışverişin en çok yapıldığı şehirler olarak dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenleri milyonlarca çeşit ürünle buluşturuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Trend Verileri, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye'nin internette en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın aldığını ortaya koydu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla'nın alışverişin en çok yapıldığı şehirler olarak dikkati çektiği verilerde, yaş ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde ev ve yaşam ürünlerine en çok; 24-26 yaşındaki kişilerin talep gösterdiği, yüzde 69 oranla erkeklerin kadınların önüne geçtiği gözlemleniyor.

Bünyesinde barındırdığı 120 binden fazla ev tekstili ürünü, 25 binden fazla mobilya ve yüzde 40’a varan avantajlı fiyatların yan sıra, ürünleri ev konforunda deneme fırsatı sunan Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

\

- Visko trendi yükseliyor

Hepsiburada yatak alışverişi verilerine göre visko yataklara talebin oranı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yatak seçimini gönül rahatlığıyla ev konforunda yapmak isteyenler, binden fazla yatak çeşidiyle Hepsiburada’yı tercih ediyor.

Yatak kategorisinde en çok satılan boyut 90x190 olurken, daha geniş boyutlu yatak tercihleri de günden güne artış gösteriyor. Visko trendinin yükselişte olduğu yastık kategorisinde en çok ortopedik/visko, ardından elyaf ve son olarak silikon yastık ilgi görüyor.

\

- 30 bine yakın halı çeşidiyle en büyük sanal halı mağazası

Hepsiburada bünyesinde barındırdığı 30 bine yakın halı çeşidiyle tüketicilere yüzde 40’a varan indirimler sunuyor.

Türkiye’de internette en fazla halı alındığını gösteren verilere göre, en çok makine halısı, ardından dokuma halı tercih edildiğini ortaya koyuyor.

En çok talep oturma odası halılarına olurken, ardından canlı renkler ve desenleriyle dikkati çeken çocuk odası halıları geliyor.

Hepsiburada ayrıca site üzerinde yapılan halı aramalarının da geçen yıla göre yüzde 80 arttığını belirtiyor.

\

- Tül perde yerini store perdeye bırakıyor

e-ticaret alışverişlerinde perde arama oranı geçen yıla göre önemli artış gösteriyor. Hepsiburada’da en çok store perde tercih edilirken, fon perde ve tül perde siparişleri store perdenin hemen ardından geliyor.

Ekstra indirimli fiyatları ve yaklaşık 9 bin perde çeşidiyle herkes aradığı perdeyi Hepsiburada’da bulabiliyor.

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolarPKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar
Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştıMakine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-ticaret platformu hepsiburada

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.